快訊

網紅代理師／500萬流量影音能救師資荒？芭比老師掀論戰

他開店想用AirPlay播音樂省裝潢費！網點破這處沒做好「會被罰到哭」

44歲生日告白！凱特王妃抗癌2年落淚吐心聲：感謝還能活著

林淑芬轟陳菁徽未利益迴避 游淑慧舉3人打臉：可笑又可怕

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委林淑芬。記者林俊良／攝影
民進黨立委林淑芬。記者林俊良／攝影

立法院審議「人工生殖法」修法，是否開放代孕成朝野爭論焦點。國民黨議員游淑慧今在臉書說，「讓專業回到立法院，別用政治羞辱女性。」並批民進黨立委林淑芬「用凶悍、赤裸裸霸凌其他2名醫護公衛背景專業立委，可笑又可怕。」「這不是利益迴避，是外行排擠內行。」

游淑慧也以林淑芬的論調，打臉過去的民進黨「什麼情況才是利益衝突？」如「找了財團老闆當經濟部長；找了黑幫律師當內政部長；找了親綠牙醫當衛福部長。」

民進黨立委林淑芬日前在審查「人工生殖法」修法時，發言批代孕相關9條條文潦潦草草放入，沒有人權、兒童權益概念，稱民眾黨立委陳昭姿是「陳九條」；還批長期投入婦女健康與生殖醫療的國民黨立委陳菁徽未利益迴避。

「讓專業回到立法院，別用政治羞辱女性。」游淑慧說，立法院的存在，不只是反映民意，更重要的是把專業帶進政策。尤其在像「人工生殖法」這樣，牽涉生育權、醫療倫理與社會結構的重大修法上，更不能用情緒取代理性。

游說，民進黨立委林淑芬自己身為女性，卻以身體缺陷去攻擊另一名女性委員，這樣的言行，不只是失格，更是殘忍和沒有同理心。更荒謬的是，她居然還批評陳菁徽醫師沒有利益迴避、要迴避審案。

「林淑芬委員不專業去要求專業迴避，用她的凶悍，赤裸裸的霸凌其他兩名醫護公衛背景的專業立委，霸凌我們的法案審查，真是可笑又可怕。」游淑慧說，如果「懂醫學」要被當成要被排除的理由，那麼未來是不是也該請所有懂交通的人不要審交通法？懂財政的人不要審預算？這不是利益迴避，這是外行排擠內行。

游提到，陳菁徽是台北醫學大學醫學系、約翰霍普金斯大學公共衛生碩士，長期投入婦女健康與生殖醫療。她在診間所面對的每一位病人，正是這部法案想要回應的人，陳的專業，不是利益衝突，而是這個法案最需要的基礎。

「台灣正面臨前所未有的少子化壓力，女性平均生育年齡已超過32歲，超過3成在35歲後才生育。」游淑慧說，這不是意識形態的辯論，而是現實中的醫療與人生抉擇。因此，「人工生殖法」的修法理應建立在醫學、公共衛生與臨床實務的基礎上。但很遺憾，在審議過程中，我們看到的不是專業討論，而是政治操作與人身羞辱。

她提到，台灣需要的，不是製造對立的政治表演，而是能面對少子化、尊重醫學、理解女性處境的專業立委。請民進黨停止政治操作，停止用意識形態排除專業，支持專業的立委參與專業的法案審查。

立法院衛環委員會日前審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。民進黨立委林淑芬（左後）認為代理孕母存在道德和人權疑慮，應該跟人工生殖法脫鉤，長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿（右前）手舉資料表達不同立場。記者林澔一／攝影
立法院衛環委員會日前審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。民進黨立委林淑芬（左後）認為代理孕母存在道德和人權疑慮，應該跟人工生殖法脫鉤，長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿（右前）手舉資料表達不同立場。記者林澔一／攝影

醫學 游淑慧 民進黨 林淑芬 人工生殖法

延伸閱讀

陳菁徽不再參與代孕條文審查 陳昭姿抱不平反批綠雙標

總預算未審2992億不得動支 游淑慧揭民進黨漏洞：不小心說大實話

推代孕遭汙名化 陳菁徽籲理性討論：即日起不參與審查

政策轉彎！台南宣布營養午餐免費 游淑慧大酸黃偉哲「愛罵又沒膽」

相關新聞

代孕入法爭議 吳欣岱曝柯文哲、陳昭姿刻意忽略最重要觀念

近期立法院審議「人工生殖法」修法，是否開放代孕成朝野爭論焦點。本身是心臟血管外科醫師的台灣基進北市黨部主委吳欣岱說，她覺...

藍白「未來帳戶」明審查 綠委版曝光有「最優保底方案」

隨著少子女化議題備受重視，藍綠白皆提出「投資下一代」的政策方案，也在上周透過國會多數，加速其「台灣未來帳戶」法案，在2日...

林淑芬轟陳菁徽未利益迴避 游淑慧舉3人打臉：可笑又可怕

立法院審議「人工生殖法」修法，是否開放代孕成朝野爭論焦點。國民黨議員游淑慧今在臉書說，「讓專業回到立法院，別用政治羞辱女...

黃偉哲跟進營養午餐稱潘朵拉盒子 他曝這1事才被點財政惡化

台南市長黃偉哲前天終於宣布跟進營養午餐全面補助。國民黨青年部前主任陳冠安說，黃偉哲前一天還在批評北市長蔣萬安，推營養午餐...

積極推展兩岸交流…國共論壇或鄭習會 鄭麗文：不會祕密進行

停辦九年的國共論壇，傳出月底將由國民黨副主席蕭旭岑率隊前往北京參與。國民黨主席鄭麗文昨天表示，她一直在推動兩岸對話和解、...

新聞眼／鄭麗文2挑戰 化解北京敵意、台北疑慮

民進黨執政以來，兩岸互信快速流失，共機共艦擾台成常態，中共對台軍演頻率規模不斷升高，衝擊國安及民心。兩岸若缺乏有效的政治...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。