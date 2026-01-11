林淑芬轟陳菁徽未利益迴避 游淑慧舉3人打臉：可笑又可怕
立法院審議「人工生殖法」修法，是否開放代孕成朝野爭論焦點。國民黨議員游淑慧今在臉書說，「讓專業回到立法院，別用政治羞辱女性。」並批民進黨立委林淑芬「用凶悍、赤裸裸霸凌其他2名醫護公衛背景專業立委，可笑又可怕。」「這不是利益迴避，是外行排擠內行。」
游淑慧也以林淑芬的論調，打臉過去的民進黨「什麼情況才是利益衝突？」如「找了財團老闆當經濟部長；找了黑幫律師當內政部長；找了親綠牙醫當衛福部長。」
民進黨立委林淑芬日前在審查「人工生殖法」修法時，發言批代孕相關9條條文潦潦草草放入，沒有人權、兒童權益概念，稱民眾黨立委陳昭姿是「陳九條」；還批長期投入婦女健康與生殖醫療的國民黨立委陳菁徽未利益迴避。
「讓專業回到立法院，別用政治羞辱女性。」游淑慧說，立法院的存在，不只是反映民意，更重要的是把專業帶進政策。尤其在像「人工生殖法」這樣，牽涉生育權、醫療倫理與社會結構的重大修法上，更不能用情緒取代理性。
游說，民進黨立委林淑芬自己身為女性，卻以身體缺陷去攻擊另一名女性委員，這樣的言行，不只是失格，更是殘忍和沒有同理心。更荒謬的是，她居然還批評陳菁徽醫師沒有利益迴避、要迴避審案。
「林淑芬委員不專業去要求專業迴避，用她的凶悍，赤裸裸的霸凌其他兩名醫護公衛背景的專業立委，霸凌我們的法案審查，真是可笑又可怕。」游淑慧說，如果「懂醫學」要被當成要被排除的理由，那麼未來是不是也該請所有懂交通的人不要審交通法？懂財政的人不要審預算？這不是利益迴避，這是外行排擠內行。
游提到，陳菁徽是台北醫學大學醫學系、約翰霍普金斯大學公共衛生碩士，長期投入婦女健康與生殖醫療。她在診間所面對的每一位病人，正是這部法案想要回應的人，陳的專業，不是利益衝突，而是這個法案最需要的基礎。
「台灣正面臨前所未有的少子化壓力，女性平均生育年齡已超過32歲，超過3成在35歲後才生育。」游淑慧說，這不是意識形態的辯論，而是現實中的醫療與人生抉擇。因此，「人工生殖法」的修法理應建立在醫學、公共衛生與臨床實務的基礎上。但很遺憾，在審議過程中，我們看到的不是專業討論，而是政治操作與人身羞辱。
她提到，台灣需要的，不是製造對立的政治表演，而是能面對少子化、尊重醫學、理解女性處境的專業立委。請民進黨停止政治操作，停止用意識形態排除專業，支持專業的立委參與專業的法案審查。
