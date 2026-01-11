藍白「未來帳戶」明審查 綠委版曝光有「最優保底方案」

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片
隨著少子女化議題備受重視，藍綠白皆提出「投資下一代」的政策方案，也在上周透過國會多數，加速其「台灣未來帳戶法案，在2日付委審查後，12日火速委員會排審。綠營版本如今也出爐，民進黨立委郭國文提出的「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例」，預計下周正式提案。

根據該條例草案，兒童於出生後可以開設「兒少投資帳戶」，其中家長投入多少金額，政府便會給予同樣額度，作為鼓勵誘因，政府每個月提撥上限為1200元，一年上限為1萬4400元。針對經濟弱勢家庭，則由政府每個月會再補助1200元，減輕家庭負擔。

根據郭國文先前的試算，這樣的金額只要投入10年，就可在孩童年滿18歲時，獲得超過100萬的資金可使用。除此之外，該法案也給予帳戶內的金額100萬的免稅額度，並祭出最優惠保底方案，保障利率為「銀行2年期定存平均利率」加上「消費者物價指數年增率」，確保孩童滿18歲時，資本累積是實質成長。

根據該條例草案，孩童年滿12歲以前不可以提領帳戶內的金額；12-18歲時，假如要用於就學、就醫或才藝訓練等支出，可以提領帳戶內最高10%金額；年滿18歲後，則需結清帳戶。條例當中也鼓勵孩童年滿18歲後，將帳戶內資金轉入目前已有的「台灣個人投資儲蓄帳戶」，持續進行長期投資。

至於投資標的的部分，該條例做出三大限制：1.要符合兒童及少念生命周期特性的基金與ETF、2.基金不得收取手續費，且經理費率不得高於1%、3. 不得投資槓桿型、反向型等高風險或衍生性商品。該條例授權金管會設置兒少投資帳戶委員會，針對可投資商品進行審議，同時設計代操機制，讓對自己投資沒有信心的家長，可以授權政府代操。

郭國文表示，相對於藍白「大撒幣」模式，自己的方案因為結合政府與家長的力量，並不會造成過大的財政負擔，但對於孩童的保障並不減少，他表示自己的提案已在連署當中，預計下周就可以付委，希望屆時藍白可以理性討論與審查，而不是為了通過他們的版本而封殺綠委版。

帳戶 郭國文 額度 藍白 法案 兒少 綠委

