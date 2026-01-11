代孕入法爭議 吳欣岱曝柯文哲、陳昭姿刻意忽略最重要觀念

國共論壇可能在月底登場，接下來也不排除上演所謂的「鄭習會」，幾乎可以預期，綠營勢必會發動鋪天蓋地的抹紅攻勢，將國民黨描繪成「親中」、「附和北京」的政治力量。這並不令人意外，因為兩岸議題長期以來正是藍營具有論述與實務經驗的優勢領域，國民黨若因害怕被扣帽子、被貼標籤而主動退出這個戰場，只會讓民進黨節節進逼，更會使兩岸之間失去更多理性溝通與實質交流的空間。

2026-01-11 05:50