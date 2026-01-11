快訊

44歲生日告白！凱特王妃抗癌2年落淚吐心聲：感謝還能活著

耐用大考驗！摺疊手機「開合」玩《Flappy Bird》 網：壽命-1-1-1

黃偉哲跟進營養午餐稱潘朵拉盒子 他曝這1事才被點財政惡化

代孕入法爭議 吳欣岱曝柯文哲、陳昭姿刻意忽略最重要觀念

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（右）日前現身立法院，陪同民眾黨立委陳昭姿（左）拜會朝野黨團，請託人工生殖法修法納入代理孕母。本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲（右）日前現身立法院，陪同民眾黨立委陳昭姿（左）拜會朝野黨團，請託人工生殖法修法納入代理孕母。本報資料照片

近期立法院審議「人工生殖法」修法，是否開放代孕成朝野爭論焦點。本身是心臟血管外科醫師的台灣基進北市黨部主委吳欣岱說，她覺得民眾黨前主席柯文哲、立委陳昭姿刻意忽略一個最重要觀念，那就是「生出有自己血緣的孩子，並不是基本人權。」

「換個角度講，生不出有自己有血緣的孩子，更不代表一個女人是『有缺陷』或是『不完整』。」吳欣岱說，不斷地強調自己的「畢生心願」是代理孕母，只顯得自己對血緣的執著異常頑固，其他女人的身體只是你達成願望的工具。

吳欣岱說，更糟糕的是，如果不斷宣傳「沒有生育能力的女性是殘缺、需要幫助」的這個敘事，其實也是變相地物化女性。假借替他們發聲之名，讓許多生理上不能生育的人被公開污名化、貼標籤。

她說，柯文哲是醫生，陳昭姿先生也是醫生，有非常多研究都指出，血緣並不是親子連結的必要條件。親子之間的愛和依附，是靠著相處的時間長短和品質而定。從孩子的雙眼看著你時，腦內的催產素就會開始分泌、增加，讓你和孩子產生連結、產生愛。愛一個孩子根本不需要他有你的DNA，需要的是你為他付出、陪伴他成長。

吳欣岱 親子 柯文哲 醫生 陳昭姿 生育 基本人權 代理孕母

延伸閱讀

陳菁徽不再參與代孕條文審查 陳昭姿抱不平反批綠雙標

不滿柯文哲巨額交保 他寄信嗆「放火燒法院」...北院7罪判1年徒刑

陳佩琪秀存摺吐苦水：在台灣 站ATM前就是犯罪嫌疑重大？

陳昭姿辭職書曝光 柯文哲親筆寫「必須完成代孕法案」

相關新聞

代孕入法爭議 吳欣岱曝柯文哲、陳昭姿刻意忽略最重要觀念

近期立法院審議「人工生殖法」修法，是否開放代孕成朝野爭論焦點。本身是心臟血管外科醫師的台灣基進北市黨部主委吳欣岱說，她覺...

黃偉哲跟進營養午餐稱潘朵拉盒子 他曝這1事才被點財政惡化

台南市長黃偉哲前天終於宣布跟進營養午餐全面補助。國民黨青年部前主任陳冠安說，黃偉哲前一天還在批評北市長蔣萬安，推營養午餐...

積極推展兩岸交流…國共論壇或鄭習會 鄭麗文：不會祕密進行

停辦九年的國共論壇，傳出月底將由國民黨副主席蕭旭岑率隊前往北京參與。國民黨主席鄭麗文昨天表示，她一直在推動兩岸對話和解、...

新聞眼／鄭麗文2挑戰 化解北京敵意、台北疑慮

民進黨執政以來，兩岸互信快速流失，共機共艦擾台成常態，中共對台軍演頻率規模不斷升高，衝擊國安及民心。兩岸若缺乏有效的政治...

綠委提案兩岸條例修法誤判情勢 藍意外「不當煞車皮」

民進黨立委林宜瑾擬修兩岸條例，挑戰法理台獨底線卻雷聲大雨點小，草草撤案。整件事情主軸在於，提案、參與連署的民進黨立委們誤判了藍營態度，誤以為國民黨又會是一陣猛批、擋案，涉及統獨的案子「只要過不了，就不會出事」。 孰料，藍營一改策略，順水推舟逼出民進黨立委「不敢亂來」底牌。有未連署的民進黨立委表示，從這案也看出綠營在立院應對朝小野大的進退失據。

【總編開箱】綠營必打抹紅戰 藍營更不該放棄兩岸主場

國共論壇可能在月底登場，接下來也不排除上演所謂的「鄭習會」，幾乎可以預期，綠營勢必會發動鋪天蓋地的抹紅攻勢，將國民黨描繪成「親中」、「附和北京」的政治力量。這並不令人意外，因為兩岸議題長期以來正是藍營具有論述與實務經驗的優勢領域，國民黨若因害怕被扣帽子、被貼標籤而主動退出這個戰場，只會讓民進黨節節進逼，更會使兩岸之間失去更多理性溝通與實質交流的空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。