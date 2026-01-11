黃偉哲跟進營養午餐稱潘朵拉盒子 他曝這1事才被點財政惡化

台南市長黃偉哲前天終於宣布跟進營養午餐全面補助。國民黨青年部前主任陳冠安說，黃偉哲前一天還在批評北市長蔣萬安，推營養午餐免費是政策買票，昨下午就開記者會宣布跟進，仍批評這不是公共政策，而是掀開政治潘朵拉的盒子。

「造成台南財務自主惡化的，其實就是黃偉哲！」陳冠安說，黃上任以來的台南自籌財源比例，從2017年的45.38%，大幅下降到2024年的31.66%。沒有好好開源，導致財務困難，然後去罵自籌財源比高達57.53%的台北？

陳說，最諷刺的是，台南之所以自籌財源比例不斷下滑，審計部報告就直接點名，是因為黃偉哲從2019年調降90年7月至105年6月建築完成房屋的房屋稅，一年就讓台南的稅收少了18.5億。

相較於財政部公告的各地房屋標準單價，相較73年期的增幅應大於145%，台南僅50%，是六都之末。陳冠安也問黃偉哲，一年讓台南少18億，7年執政就造成台南損失100多億稅收。比起蔣萬安讓台北市學童免費吃營養午餐，黃偉哲的作法，才叫做政策買票，讓公共政策變成選舉工具吧！

「房屋稅少18億可以？用16億讓孩子免費吃營養午餐不行？」陳冠安說，黃偉哲，真夠離譜。甚至黃偉哲跟得這麼痛苦，那就不要跟吧？如果認為是錯的政策，還跟進，這不才是最糟糕的政治人物嗎？」

陳冠安說，連黃偉哲支持的林俊憲都在搶功，說自己去年就提營養午餐免費了。請問黃偉哲，是在打臉林俊憲嗎？更噁心的是，黃偉哲現在道貌岸然，說台南財政壓力很大。