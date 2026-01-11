快訊

44歲生日告白！凱特王妃抗癌2年落淚吐心聲：感謝還能活著

耐用大考驗！摺疊手機「開合」玩《Flappy Bird》 網：壽命-1-1-1

黃偉哲跟進營養午餐稱潘朵拉盒子 他曝這1事才被點財政惡化

聽新聞
0:00 / 0:00

黃偉哲跟進營養午餐稱潘朵拉盒子 他曝這1事才被點財政惡化

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台南市長黃偉哲也宣布跟進，從115學年開始全面補助國中小學生營養午餐費用。本報資料照片
台南市長黃偉哲也宣布跟進，從115學年開始全面補助國中小學生營養午餐費用。本報資料照片

台南市長黃偉哲前天終於宣布跟進營養午餐全面補助。國民黨青年部前主任陳冠安說，黃偉哲前一天還在批評北市長蔣萬安，推營養午餐免費是政策買票，昨下午就開記者會宣布跟進，仍批評這不是公共政策，而是掀開政治潘朵拉的盒子。

「造成台南財務自主惡化的，其實就是黃偉哲！」陳冠安說，黃上任以來的台南自籌財源比例，從2017年的45.38%，大幅下降到2024年的31.66%。沒有好好開源，導致財務困難，然後去罵自籌財源比高達57.53%的台北？

陳說，最諷刺的是，台南之所以自籌財源比例不斷下滑，審計部報告就直接點名，是因為黃偉哲從2019年調降90年7月至105年6月建築完成房屋的房屋稅，一年就讓台南的稅收少了18.5億。

相較於財政部公告的各地房屋標準單價，相較73年期的增幅應大於145%，台南僅50%，是六都之末。陳冠安也問黃偉哲，一年讓台南少18億，7年執政就造成台南損失100多億稅收。比起蔣萬安讓台北市學童免費吃營養午餐，黃偉哲的作法，才叫做政策買票，讓公共政策變成選舉工具吧！

「房屋稅少18億可以？用16億讓孩子免費吃營養午餐不行？」陳冠安說，黃偉哲，真夠離譜。甚至黃偉哲跟得這麼痛苦，那就不要跟吧？如果認為是錯的政策，還跟進，這不才是最糟糕的政治人物嗎？」

陳冠安說，連黃偉哲支持的林俊憲都在搶功，說自己去年就提營養午餐免費了。請問黃偉哲，是在打臉林俊憲嗎？更噁心的是，黃偉哲現在道貌岸然，說台南財政壓力很大。

黃偉哲 營養午餐 公共政策 房屋 財務 稅收

延伸閱讀

有錢就是任性？營養午餐免費引戰 北市府揭1點無法相信台南市言論

黃偉哲臉書被灌爆 遭疑「髮夾彎」市府：無法像台北「有錢就是任性」

台南跟進！黃偉哲宣布國中小營養午餐免費 年增16億元

黃偉哲批營養午餐免費政策買票 北市府反酸：為何一直批評陳其邁主張?

相關新聞

代孕入法爭議 吳欣岱曝柯文哲、陳昭姿刻意忽略最重要觀念

近期立法院審議「人工生殖法」修法，是否開放代孕成朝野爭論焦點。本身是心臟血管外科醫師的台灣基進北市黨部主委吳欣岱說，她覺...

黃偉哲跟進營養午餐稱潘朵拉盒子 他曝這1事才被點財政惡化

台南市長黃偉哲前天終於宣布跟進營養午餐全面補助。國民黨青年部前主任陳冠安說，黃偉哲前一天還在批評北市長蔣萬安，推營養午餐...

積極推展兩岸交流…國共論壇或鄭習會 鄭麗文：不會祕密進行

停辦九年的國共論壇，傳出月底將由國民黨副主席蕭旭岑率隊前往北京參與。國民黨主席鄭麗文昨天表示，她一直在推動兩岸對話和解、...

新聞眼／鄭麗文2挑戰 化解北京敵意、台北疑慮

民進黨執政以來，兩岸互信快速流失，共機共艦擾台成常態，中共對台軍演頻率規模不斷升高，衝擊國安及民心。兩岸若缺乏有效的政治...

綠委提案兩岸條例修法誤判情勢 藍意外「不當煞車皮」

民進黨立委林宜瑾擬修兩岸條例，挑戰法理台獨底線卻雷聲大雨點小，草草撤案。整件事情主軸在於，提案、參與連署的民進黨立委們誤判了藍營態度，誤以為國民黨又會是一陣猛批、擋案，涉及統獨的案子「只要過不了，就不會出事」。 孰料，藍營一改策略，順水推舟逼出民進黨立委「不敢亂來」底牌。有未連署的民進黨立委表示，從這案也看出綠營在立院應對朝小野大的進退失據。

【總編開箱】綠營必打抹紅戰 藍營更不該放棄兩岸主場

國共論壇可能在月底登場，接下來也不排除上演所謂的「鄭習會」，幾乎可以預期，綠營勢必會發動鋪天蓋地的抹紅攻勢，將國民黨描繪成「親中」、「附和北京」的政治力量。這並不令人意外，因為兩岸議題長期以來正是藍營具有論述與實務經驗的優勢領域，國民黨若因害怕被扣帽子、被貼標籤而主動退出這個戰場，只會讓民進黨節節進逼，更會使兩岸之間失去更多理性溝通與實質交流的空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。