監委查學子赴陸交流 學者批：大砲打小鳥

聯合報／ 記者蔡晉宇許維寧／台北報導

大陸藉由舉辦兩岸學子競賽等活動並以內定台灣選手得獎方式，招攬台灣學生赴陸交流。監察委員林文程、田秋堇昨表示，教育部雖已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，仍有部分學校未落實填報，或有教師透過私人管道招攬，規避填報規定，將申請自動調查。

林文程、田秋堇指出，教育部雖已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，但據了解仍有部分學校未落實填報，或有教師以透過私人管道方式招攬學生參與赴陸相關活動，導致難以追蹤。對於相關監督管理機制是否周延深感關切。

據了解，有曾參加中國大陸比賽的學生現身說法指出，只要參加就能得獎，根本就是「內定」台灣選手統統有獎，過程還會安排參觀及吃喝行程，宣揚中國大陸的美好，明顯就是以交流之名的統戰套路。

嘉義大學歷史系教授吳昆財表示，學生間的交流本來就是好事，教育應該不怕貨比貨，如果政府真的對體制教育出的學生有信心，就應該讓學生去交流、比較，「若我們的學生真的很好，誰統誰還不知道。」且幾個教師、學生去交流，就能顛覆台灣嗎，對此感到不以為然，監察院出手調查，形同大砲打小鳥，呼籲監察院還是辦點大事為先。

世新大學前副校長李功勤表示，好幾次去大陸進行短影片、配音、攝影等競賽，在評審過程中認為還是公平的。

