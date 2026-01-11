聽新聞
0:00 / 0:00
國共論壇辦11屆 惠台措施不斷
國共論壇可望在月底登場，國共論壇始自二○○五年時任國民黨主席連戰赴陸展開「和平之旅」，會晤時任中共總書記胡錦濤，雙方達成「兩岸和平發展共同願景」，決定建立兩黨定期溝通平台，最後一次舉辦則是二○一六年，時任國民黨主席洪秀柱赴陸，並舉行「洪習會」。藍營人士說，國共論壇是兩岸重要溝通平台，歷屆幾乎都有惠台措施或共同建議，都對台灣有利。
第一屆國共論壇於二○○六年四月間在北京舉行。當時論壇主題鎖定「兩岸經貿交流與直接通航」，議題為關於深化兩岸通航、經貿交流，共有十五項惠台政策措施，和七點共同建議，包括承認台灣高等學歷、適時派遣農產品採購團到台灣和增加准許銷往大陸市場的台灣農產品等。共同建議包括兩岸經濟交流與合作；積極推動兩岸直接通航；促進兩岸農業交流與合作等。
歷屆國共論壇幾乎都有惠台措施或共同建議，例如第八屆國共論壇時，共同建議包括支持雙方加速「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ＥＣＦＡ）後續協商進程，爭取二○一二年底前完成「服務貿易協定」商談，推動「貨物貿易協定」商談盡快取得實質進展。
國共論壇於二○一六年十一月第十一屆落幕後停辦，當時政黨已再次輪替，蔡政府上台。
時任國民黨大陸事務主任黃清賢表示，國共兩黨間現已有許多溝通管道，論壇屬於大規模會談形式，應有具體目的再舉辦，不會為開而開。原本第十二屆國共論壇預計二○一九年六月復辦，但因時任國民黨主席吳敦義尚在卸任副總統管制期，赴陸申請都遭駁回，並未成行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言