新聞幕後／藍月底組團登陸 定調學習之旅

停辦九年的「國共論壇」，傳出將在月底重新舉辦，並由國民黨副主席蕭旭岑帶隊出席，更有國安人士放話，這次國共論壇是在為「鄭習會」鋪陳。國民黨廿七日到廿九日組團登陸為真，但據了解，國民黨主席鄭麗文卻希望將此行設定在智庫實務面的學習之旅，而非過去國共論壇過高的政治性意向，而且到目前兩黨的溝通，都尚未觸及「鄭習會」。

過去國共論壇是國共兩黨交流的重頭戲，更常在論壇舉行之後伴隨著兩黨高層領導人互動；但其實，「國共論壇」只是過去十一屆論壇的俗稱，真正的論壇名稱曾涉及經貿、文化、農業、和平等多面相，也會因每次設定的主題不同，由國民黨號召相關的實務界人士組成龐大的代表團，並延伸出子論壇，甚至是簽署共同文件，較具政治意味，也被綠營動輒扣上統戰的帽子。

正因如此，對於這次的兩黨互動交流，鄭麗文想要跳脫過去論壇的形式，著重在學習對岸在產業面、科技面領先的部分，以交流、參訪作為這次活動的主軸；所以規畫這次的團隊，在人數規模上會遠不及過去的陣仗，且會是以國民黨智庫及學界人士為主，其中包含國民黨智庫副董事長李鴻源，就是希望兩岸能在對產業、民生有利的事務上，能透過相互交流學習進步。

只不過，對岸仍傾向過去的模式，甚至希望能盛大舉行，與鄭麗文的期待有所落差，還需要雙方進一步溝通。但沒想到，前天有網路媒體以「獨家」新聞報導，先定調這次的交流為國共論壇，並詳加闡述過去國共論壇的模式，框架了外界的印象；因此，國民黨對消息為何走漏，感到訝異。

更令鄭麗文不滿的是，有國安人士藉機放話、編造故事，稱這次交流是在鋪陳「鄭習會」，綠營還加碼指國民黨拿「軍購換門票」，刻意抹紅；但事實是，雙方對於這次的交流行程，都還沒正式拍板，遑論觸及「鄭習會」相關議題，純屬無端揣測。