聽新聞
0:00 / 0:00

藍委：國安會淪綠放話工具

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北報導

國共論壇預計月底舉辦，國民黨立委李彥秀昨表示，民進黨執政，兩岸關係從走鋼索惡化到走鋼刀，卻三不五時就有匿名國安官員放話抹紅兩岸正常交流，凸顯民進黨處理兩岸關係的無能與懦弱。民進黨立委林楚茵則批，當美日等民主同盟都在擔心台灣安危時，國民黨卻忙著擋下國安法案與軍購預算、總預算案，只為「鄭習會」鋪路。

李彥秀指出，國安會已經淪為民進黨的放話工具、特定政治人物的幫凶打手，國家最高國安單位墮落至此，才是台灣最大的國安問題。民進黨難道忘了，賴清德在競選總統期間多次公開表示希望和習近平「交朋友」、「喝全糖珍奶」，甚至還稱「最想與習近平共進晚餐」。

李彥秀說，「只許州官放火，不許百姓點燈」，民進黨沒有能力改善與中國大陸關係，還破壞有能力促成兩岸溝通的橋梁。全世界能出賣國家利益的只有執政黨，不論是海峽論壇或是兩黨領導人會面早就行之有年，海峽論壇更是兩岸企業與民間團體重要的對話管道，民進黨與國安官員的氣急敗壞，胡扯「條件說」，凸顯民進黨在處理兩岸關係的無能與懦弱。

國民黨發言人、立委牛煦庭說，鄭麗文主席本來就是直來直往，若真有國共論壇等相關安排，國民黨會如鄭麗文所說，大門大路地說明清楚。

民進黨發言人李坤城表示，在中共持續對台進行軍事恫嚇與外交打壓的嚴峻情勢下，國民黨不僅未見捍衛台灣主權與尊嚴，反急於赴中交流，明顯是在為「鄭習會」鋪路。

民進黨 國共論壇 李彥秀 鄭麗文 習近平

延伸閱讀

影／國民黨派誰選台中市長？ 鄭麗文：先等16日協調結果

遭指擋軍費換國共論壇鄭習會 鄭麗文嗆國安會扯後腿：兩岸交流這麼難？

台中藍營姐弟之爭…盧秀燕盼1月底有結果 鄭麗文：先看16日協調

從清水天公廟看台灣未來 鄭麗文直指「國運關鍵期」

相關新聞

積極推展兩岸交流…國共論壇或鄭習會 鄭麗文：不會祕密進行

停辦九年的國共論壇，傳出月底將由國民黨副主席蕭旭岑率隊前往北京參與。國民黨主席鄭麗文昨天表示，她一直在推動兩岸對話和解、...

年底選戰 藍憂綠可能操作鄭習會

暌違九年的國共論壇預計月底登場，國民黨方面由副主席蕭旭岑帶隊前往，被解讀為國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會晤鋪陳。今...

國共論壇辦11屆 惠台措施不斷

國共論壇可望在月底登場，國共論壇始自二○○五年時任國民黨主席連戰赴陸展開「和平之旅」，會晤時任中共總書記胡錦濤，雙方達成...

監委查學子赴陸交流 學者批：大砲打小鳥

大陸藉由舉辦兩岸學子競賽等活動並以內定台灣選手得獎方式，招攬台灣學生赴陸交流。監察委員林文程、田秋堇昨表示，教育部雖已建...

新聞幕後／藍月底組團登陸 定調學習之旅

停辦九年的「國共論壇」，傳出將在月底重新舉辦，並由國民黨副主席蕭旭岑帶隊出席，更有國安人士放話，這次國共論壇是在為「鄭習...

新聞眼／鄭麗文2挑戰 化解北京敵意、台北疑慮

民進黨執政以來，兩岸互信快速流失，共機共艦擾台成常態，中共對台軍演頻率規模不斷升高，衝擊國安及民心。兩岸若缺乏有效的政治...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。