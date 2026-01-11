藍委：國安會淪綠放話工具

國共論壇預計月底舉辦，國民黨立委李彥秀昨表示，民進黨執政，兩岸關係從走鋼索惡化到走鋼刀，卻三不五時就有匿名國安官員放話抹紅兩岸正常交流，凸顯民進黨處理兩岸關係的無能與懦弱。民進黨立委林楚茵則批，當美日等民主同盟都在擔心台灣安危時，國民黨卻忙著擋下國安法案與軍購預算、總預算案，只為「鄭習會」鋪路。

李彥秀指出，國安會已經淪為民進黨的放話工具、特定政治人物的幫凶打手，國家最高國安單位墮落至此，才是台灣最大的國安問題。民進黨難道忘了，賴清德在競選總統期間多次公開表示希望和習近平「交朋友」、「喝全糖珍奶」，甚至還稱「最想與習近平共進晚餐」。

李彥秀說，「只許州官放火，不許百姓點燈」，民進黨沒有能力改善與中國大陸關係，還破壞有能力促成兩岸溝通的橋梁。全世界能出賣國家利益的只有執政黨，不論是海峽論壇或是兩黨領導人會面早就行之有年，海峽論壇更是兩岸企業與民間團體重要的對話管道，民進黨與國安官員的氣急敗壞，胡扯「條件說」，凸顯民進黨在處理兩岸關係的無能與懦弱。

國民黨發言人、立委牛煦庭說，鄭麗文主席本來就是直來直往，若真有國共論壇等相關安排，國民黨會如鄭麗文所說，大門大路地說明清楚。

民進黨發言人李坤城表示，在中共持續對台進行軍事恫嚇與外交打壓的嚴峻情勢下，國民黨不僅未見捍衛台灣主權與尊嚴，反急於赴中交流，明顯是在為「鄭習會」鋪路。