代理孕母入法引發論戰 陳昭姿駁抹黑：是否先批評賴清德

代理孕母是否入法引發論戰，賴清德總統廿四年前擔任立委時，曾提出包含代理孕母的人工生殖法修法，還獲時任立委蕭美琴等人連署支持。如今綠營群起批評人工生殖法修法，民眾黨立委陳昭姿說，民進黨抹黑她與國民黨立委陳菁徽綁架他人子宮前，是否要先回頭批評第一位提出修法的賴清德？

賴清德二○○二年時任立委時，提出包含代理孕母的人工生殖法草案，賴當時表示，台灣有七十六萬人有人工生殖需求，草案開放二十歲以上、未滿四十歲婦女、曾生育子女者、經實施檢查及評估結果適合為代孕者；以及代孕者與受術夫妻不是四親等以內親屬，輩分適當者，可為代孕者。

不過因法案爭議性大，修法遲遲無進度，賴清德在提案三年後表示，由於政院準備針對代孕者提出專法，將配合另訂專法，二○○七年三讀通過的人工生殖法便沒有包含代理孕母。直至陳昭姿進入立法院力推代孕入法，才有進度。

衛福部國健署二○二四年五月公告人工生殖法修正草案，擴大開放對象中包含代理孕母，同樣引發爭議，衛福部急轉彎將代理孕母部分脫鉤處理，最後行政院會在去年十二月初通過，不含代孕的人工生殖法修正草案。綠委普遍支持政院版人工生殖法，單身女性、女女同志可接受人工生殖。

陳昭姿表示，依照民眾黨前主席柯文哲指示，先求有再求好，因此上周在衛環委員會中提出修正動議，將「單身女、女女、不孕夫妻」三者納入人工生殖與代孕範圍，拿掉原先「受術者」可接受人工生殖的條文，以行政院版本為基礎，爭取藍綠營支持，但最終仍無法出委員會。

陳昭姿說，除了賴清德，民進黨立委吳秉叡、邱議瑩二○二○年也將代孕修入人工生殖法。她強調，代孕法制化是為社會提供更多元的選擇，不是剝奪任何人的權利。女性應該擁有自主決定身體權利，包括墮胎、成為代理孕母，沒有人能定義女性「應該成為什麼樣子」。