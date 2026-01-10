推代孕遭「潑髒水」 陳菁徽退出審議

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北報導
國民黨立委陳菁徽（右）昨表示，不再參與代孕相關法條審議，民眾黨立委陳昭姿（左）為陳菁徽抱屈並批民進黨雙標。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳菁徽（右）昨表示，不再參與代孕相關法條審議，民眾黨立委陳昭姿（左）為陳菁徽抱屈並批民進黨雙標。圖／聯合報系資料照片

人工生殖法修法引發爭議，支持代理孕母制度的國民黨立委陳菁徽昨表示，不再參與相關法條審議，呼籲未來能夠本於事實、理性討論。力推修法的民眾黨立委陳昭姿說，理解陳菁徽的痛心；若按民進黨「推動法案是圖利醫師自己」的標準，綠委王正旭推動癌症修法、百億癌藥基金等，難道不也是圖利自己？民進黨不該雙標。

綠營批評，陳菁徽擔任立委前已是著名婦產科醫師，也是生殖醫學中心實質的經營者，進到立法院後積極推動開放代理孕母，「一手掌握立法的法案實質審查權，一手卻經營相關的產業。」

陳菁徽表示，代理孕母制度，涉及專業的醫療議題，也涵蓋倫理、社會、權利保障等面向。台灣是一個法治健全，執法嚴格的國家，任何侵害他人權益，構成傷害事實的情況，都應有法可管。

陳菁徽強調，代理孕母議題需要在理性、不謾罵、不潑髒水的環境下充分討論，才有可能凝聚共識。然考量當前在委員會逐條審查的氛圍，已經淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，為讓討論回歸理智，避免節外生枝，她即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查。

陳昭姿說，民進黨立委是如何對陳菁徽個人甚至家庭羞辱與攻擊，更別說陳菁徽一再被攻擊，推動代孕法案是圖利自己的莫須有罪名，完全忽視她身為醫師為病人發聲的正當性。

