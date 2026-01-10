觀賞「冠軍之路」 賴總統感動：鏡頭呈現台灣人堅持不懈的縮影

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統日前前往觀賞2024年世界棒球12強賽的紀錄片電影「冠軍之路」。圖／取自賴清德臉書
賴清德總統日前前往觀賞2024年世界棒球12強賽的紀錄片電影「冠軍之路」。圖／取自賴清德臉書

賴清德總統日前前往觀賞2024年世界棒球12強賽的紀錄片電影「冠軍之路」，他表示，這不只是一部奪冠紀錄，更像是用鏡頭呈現台灣人在各行各業中，堅持不懈、奮鬥打拚的縮影；賴總統也說，今年3月，世界棒球經典賽即將登場，國家隊也正在準備集訓。希望大家能把這份感動，轉化為支持Team Taiwan的力量，繼續與他們站在一起。

賴總統在臉書表示，感謝中華職棒會長蔡其昌的邀請，前陣子，他和許多棒球迷一樣，走進戲院看了紀錄片電影「冠軍之路」。電影記錄了 2024年世界12強棒球賽，台灣隊從一開始不被看好，到最後奪下世界冠軍的過程。那份緊張、期待與感動在大銀幕上重現，也讓人再次感受台灣棒球最自信、最驕傲的時刻。

賴總統說，看著電影，他有一個很深的感受。這不只是一部奪冠紀錄，更像是用鏡頭呈現台灣人在各行各業中，堅持不懈、奮鬥打拚的縮影。在不被看好的情況下，每一位選手仍然頂住壓力，克服重重困難，為國家爭取最高的榮譽。「我想，這正是這支國家隊最動人的地方，也是這部電影所呈現、令人欽佩的台灣精神。」

賴總統表示，他也特別感謝導演龍男・以撒克・凡亞思與製作團隊，用細膩的鏡頭，記錄球場內外的真實瞬間，讓這段屬於台灣棒球的重要時刻，被完整保存下來。

賴總統表示，這是一部令人心懷感激、也讓人充滿感動的電影。不管你是不是棒球迷，周末如果有空，不妨走進戲院看看「冠軍之路」。支持台灣棒球，從現在開始，永遠不嫌晚。

