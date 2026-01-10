快訊

推代孕遭汙名化 陳菁徽籲理性討論：即日起不參與審查

陳佩琪秀存摺吐苦水：在台灣站ATM前就是犯罪嫌疑重大？

早知道別那麼聽醫生的話！精神科醫揭臨終老人怨「一生最後悔的事」

陳佩琪秀存摺吐苦水：在台灣 站ATM前就是犯罪嫌疑重大？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪近期數度解釋自己跑去存款原因，今再貼出兩張存摺照。圖／擷取自陳佩琪臉書
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪近期數度解釋自己跑去存款原因，今再貼出兩張存摺照。圖／擷取自陳佩琪臉書

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪近期數度解釋自己跑去存款原因，今再貼出兩張存摺照，表示這是檢察官認為「犯罪嫌疑重大」的存摺，批評在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大嗎？甚至檢察官要她解釋存入的錢從哪個帳戶來的，她不禁反問皮包若留有幾千元，大家會記得是哪一天、從哪一帳戶領出來的嗎？

陳佩琪發文說，去年是淒慘的一年，她們全家已經被整得夠淒慘了，昨天柯文哲去立法院前匆忙跑去派出所，讓她心頭一震， 難道又要被抓回籠了？結果柯文哲說要去弄人臉辨識，因為冬天他的皮膚會過敏發炎、指紋會不見，無法靠指紋辨識開啟手機追蹤，因此改成人臉辨識，並抱怨柯文哲腳鐐充電線常常把她絆倒，這幾個月常摔得小腿前到處烏青一片。

陳佩琪指出，去年是淒慘的一年，去年初柯爸病危，柯文哲短暫7000萬交保那5天立刻趕回新竹探視，結果法官說撤銷交保， 要他立刻回法院的囚禁室；柯文哲在車上致電給她，要她準備些禦寒衣物，柯文哲離開前還跟跟她講一句「我可能不會回來了，妳要一個人好好過日子」，這一年來她家被整得不夠慘嗎？

陳佩琪回憶，柯文哲每次回家都習慣大叫「佩琪！ 我回來囉！」，但過去一年沒聽柯文哲這樣喊，只有兒子在日本唸書、寒暑假回國時無薪去原單位上班，下班回來也喊「 媽媽， 我回來了」。或許活著是在等這一句話，等先生、等家人。人活著，有時是對心愛家人的一種義務。

陳佩琪也貼出檢察官認為「犯罪嫌疑重大」的存摺照片批評，網軍喜歡說她要聽到ATM的聲音才高興， 所以在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大？一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把她家的資產全部扣住，包括她媽媽的，然後一樣樣在她面前攤開，要她解釋錢從哪裡來的，「要是記不清楚就嘿嘿嘿的」，要她說出這筆存入的錢，是從哪一個人的戶頭的哪一天領出來的？請問大家，你皮包若留有幾千元，你會記得是哪一天、從哪一帳戶領出來的嗎？

台北市前市長柯文哲（前左）與其妻子陳佩琪（前右）。圖／聯合報資料照片
台北市前市長柯文哲（前左）與其妻子陳佩琪（前右）。圖／聯合報資料照片

柯文哲 陳佩琪 ATM

延伸閱讀

陳昭姿辭職書曝光 柯文哲親筆寫「必須完成代孕法案」

「學姐」生了！黃瀞瑩：歡迎你來到地球⋯柯文哲、黃國昌都來恭喜

民眾黨有2年條款 陳昭姿卻能留任？柯文哲曝曾答應她1事

影／兩年條款引討論 柯文哲：當時承諾讓陳昭姿完成代理孕母法案

相關新聞

韓流再起！韓國瑜鎮瀾宮發春聯 鐵粉凌晨4點卡位搶「馬上幸福」

立法院長韓國瑜與副院長江啟臣今日上午現身台中大甲鎮瀾宮，共同發放「馬上幸福」限量春聯，現場湧入數百名支持者，清晨不到 4...

陳佩琪秀存摺吐苦水：在台灣 站ATM前就是犯罪嫌疑重大？

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪近期數度解釋自己跑去存款原因，今再貼出兩張存摺照，表示這是檢察官認為「犯罪嫌疑重大」的存摺，...

暌違9年「國共論壇」重啟將由傳蕭旭岑率團前往？本尊說話了

媒體報導，暌違9年未辦的「國共論壇」將於本月底在北京登場，並傳出將由國民黨副主席蕭旭岑帶隊前往。對此，蕭旭岑今出席台中玉...

兩岸學子競賽內定台選手得獎赴陸交流 監察院要查了

監察委員林文程、田秋堇今天表示，中國大陸近年藉由舉辦兩岸學子競賽等活動並以內定台灣選手得獎方式，招攬台灣學生赴陸交流，教...

推代孕遭汙名化 陳菁徽籲理性討論：即日起不參與審查

民眾黨前主席柯文哲為推動「人工生殖法」草案，昨日二度赴立法院，拜會立法院長韓國瑜。民眾黨立委陳昭姿也積極推動代理孕母制度...

從清水天公廟看台灣未來 鄭麗文直指「國運關鍵期」

台中清水玉京天公祖總廟今天舉行龍鳳呈祥龍柱完成大典，藍營眾星雲集，國民黨主席鄭麗文在致詞時預示，大廟未來兩年的興建期，與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。