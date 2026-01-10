陳佩琪秀存摺吐苦水：在台灣 站ATM前就是犯罪嫌疑重大？

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪近期數度解釋自己跑去存款原因，今再貼出兩張存摺照，表示這是檢察官認為「犯罪嫌疑重大」的存摺，批評在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大嗎？甚至檢察官要她解釋存入的錢從哪個帳戶來的，她不禁反問皮包若留有幾千元，大家會記得是哪一天、從哪一帳戶領出來的嗎？

陳佩琪發文說，去年是淒慘的一年，她們全家已經被整得夠淒慘了，昨天柯文哲去立法院前匆忙跑去派出所，讓她心頭一震， 難道又要被抓回籠了？結果柯文哲說要去弄人臉辨識，因為冬天他的皮膚會過敏發炎、指紋會不見，無法靠指紋辨識開啟手機追蹤，因此改成人臉辨識，並抱怨柯文哲腳鐐充電線常常把她絆倒，這幾個月常摔得小腿前到處烏青一片。

陳佩琪指出，去年是淒慘的一年，去年初柯爸病危，柯文哲短暫7000萬交保那5天立刻趕回新竹探視，結果法官說撤銷交保， 要他立刻回法院的囚禁室；柯文哲在車上致電給她，要她準備些禦寒衣物，柯文哲離開前還跟跟她講一句「我可能不會回來了，妳要一個人好好過日子」，這一年來她家被整得不夠慘嗎？

陳佩琪回憶，柯文哲每次回家都習慣大叫「佩琪！ 我回來囉！」，但過去一年沒聽柯文哲這樣喊，只有兒子在日本唸書、寒暑假回國時無薪去原單位上班，下班回來也喊「 媽媽， 我回來了」。或許活著是在等這一句話，等先生、等家人。人活著，有時是對心愛家人的一種義務。