韓流再起！韓國瑜鎮瀾宮發春聯 鐵粉凌晨4點卡位搶「馬上幸福」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
今日清晨的大甲鎮瀾宮熱鬧非凡，江啟臣陣營準備的 2000 份春聯，在不到兩小時內便被索取一空。記者黑中亮／攝影
立法院長韓國瑜與副院長江啟臣今日上午現身台中大甲鎮瀾宮，共同發放「馬上幸福」限量春聯，現場湧入數百名支持者，清晨不到 4 點便有民眾排隊卡位。由於正值國民黨台中市長提名白熱化階段，多位藍營大咖齊聚台中，也讓這場春聯發放活動充滿政治熱度。

今日清晨的大甲鎮瀾宮熱鬧非凡，江啟臣陣營準備的 2000份春聯，在不到兩小時內便被索取一空。第一位領到春聯的是一名來自大雅的陳姓工程師，他自稱是資深「韓粉」，凌晨3時就從家中出發，4時許抵達宮口排隊，直言自己非常喜歡韓院長，覺得他做人很公正，現在做議會首長也都很有條理，幫忙把關法案，希望大家馬年幸福、馬到成功。

另一位來自大肚的謝小姐領到後則興奮展示，直呼希望新的一年能如春聯所言「馬上幸福」，另一對夫婦也開心領到屬於正副院長聯名款的「馬上幸福」春聯，以及江啟臣單獨署名的應景春聯。

立法院長韓國瑜表示，台中是副院長江啟臣的故鄉，因此特別將發放春聯的首站選在鎮瀾宮，他同時也展現領頭羊氣勢，大力推薦在場的楊瓊瓔、顏寬恒、黃健豪、廖偉翔等台中在地藍營立委，稱讚他們都是優秀的人才。

現場除了發春聯，下一任台中市長提名的動向也成為焦點，包括國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕及多位立委，隨後皆出席了清水玉京天公祖總廟的龍柱完成大典，藍營要角同框，引發外界對未來布局的聯想。

針對黨內提名競爭，副院長江啟臣受訪時證實，黨內將於1月16日進行第一次協商。江啟臣強調，台灣民主機制已相當成熟，黨內民主有一定的程序，相關過程將有勞黨中央統籌。他重申：「不論如何，黨內的團結最重要。」

來自大肚的謝小姐領到後則興奮展示，直呼希望新的一年能如春聯所言「馬上幸福」。記者黑中亮／攝影
一對夫婦開心領到屬於正副院長聯名款的「馬上幸福」春聯，以及江啟臣單獨署名的應景春聯。。記者黑中亮／攝影
來自大雅的陳姓工程師，他自稱是資深「韓粉」，凌晨3時就從家中出發，4時許抵達宮口排隊，成為領到春聯的第一人。記者黑中亮／攝影
