從清水天公廟看台灣未來 鄭麗文直指「國運關鍵期」

台中清水玉京天公祖總廟今天舉行龍鳳呈祥龍柱完成大典，藍營眾星雲集，國民黨主席鄭麗文在致詞時預示，大廟未來兩年的興建期，與台灣未來兩年的「關鍵命運」相連結，強調國民黨將全力以赴，預示未來希望結合眾人的善念大願，讓民眾共同感受到風調雨順、國泰民安、四海昇平、世界和平。

國民黨主席鄭麗文今天前往台中清水，出席玉皇大帝大廟（天公廟）的興建相關儀式，她感性地表示，「剛好在我們新建大廟的未來這兩年，正也是台灣命運關鍵的兩年。我們希望在天公祖的面前，伴隨著大廟興建的過程，中國國民黨也會盡到我們的任務跟職責。」

鄭麗文說，這座大廟預計在未來兩年內完工，而這段時間正好與台灣命運的關鍵期高度重疊；強調國民黨將在台海穩定與民主法治上全力以赴；當前正值嚴寒冬日，更呼籲集結海內外所有支持者的正念與力量；她同時代表國民黨承諾，在未來的關鍵兩年內將達成三大使命。