聽新聞
0:00 / 0:00
再傳鄭習會 藍營憂：自己獻頭 賴總統開心到睡不著
睽違9年的「國共論壇」傳月底登場，國民黨方面由副主席蕭旭岑帶隊前往，被解讀為國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會晤鋪陳。有藍營人士形容，民進黨正愁2026選舉無主軸可轉移低迷施政滿意度的注意力，國民黨自己獻頭，賴清德總統晚上應開心到睡不著。
一名北部區域藍委表示，在農曆年後、美國總統川普4月訪陸前促成鄭習會大概就是目前黨中央的政治期程，這也是深藍選民希望看到的。但就單一席次選舉而言，勝負關鍵的中間選民雖希望兩岸恢復交流，卻對中共軍演以及國際打壓也是不滿，如此急速的恢復國共的高層交流，對藍營選將當然是極大的變數。
藍營人士說，選出鄭麗文擔任黨主席，國民黨與選將就要共擔責任。現在兩岸關係惡劣，民進黨又想盡辦法要將國民黨抹紅成「中共同路人」，民進黨應該正愁2026選舉沒有主軸可以轉移低迷施政滿意度的注意力，現在國民黨自己獻頭，賴清德總統晚上應該開心到睡不著。
該人士認為，國共論壇與鄭習會應已勢不可擋，關鍵仍在鄭麗文與習近平會面時會說什麼？從過去鄭麗文公開受訪與講話經常暴衝，顯見目前黨中央的政治幕僚沒有人能扮演煞車皮的角色，鄭習會最後是平穩過場，還是暴衝失控，影響的不僅是國民黨的形象，更是2026與2028選舉的變數。
一名現任台北市議員說，「鄭習會」如果真的成真，他認為喜的是有助兩岸關係緩解，至少多個溝通管道，憂的是不清楚到時雙方會晤內容，將對選情造成什麼影響。
已表態參選新北市議員的國民黨立委羅智強公室主任何元楷表示，在對等、尊嚴、善意下，對兩岸交流都是好事，對選情應不會有太大影響。他相當認同台北市長蔣萬安說過的「對話總比對抗好」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言