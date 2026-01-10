兩岸學子競賽內定台選手得獎赴陸交流 監察院要查了

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
兩岸學子競賽「內定、避登記規定」，監察院立案調查。圖／聯合報系資料照片
監察委員林文程、田秋堇今天表示，中國大陸近年藉由舉辦兩岸學子競賽等活動並以內定台灣選手得獎方式，招攬台灣學生赴陸交流，教育部雖已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，仍有部分學校未落實填報，或有教師透過私人管道招攬，規避填報規定，將申請自動調查。

二位監委指出，教育部雖已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，要求各級學校需填報學生赴陸交流活動資訊，但據瞭解仍有部分學校未落實填報，或有教師以透過私人管道方式招攬學生參與赴陸相關活動，導致難以追蹤。對於相關監督管理機制是否周延深感關切。

二位監委表示，各級學校於前揭「赴陸教育交流活動登錄平台」登錄相關赴陸資訊後，究相關權責機關有無確實審核？另民間團體公告或辦理赴陸活動，招攬學生於寒暑假期間參與，相關監督管理或查核機制為何？相關活動涉有違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」之情事，應如何處理？均有深入瞭解的必要。

