陳昭姿辭職書曝光 柯文哲親筆寫「必須完成代孕法案」

民眾黨兩年條款將至，但立委陳昭姿將續任到法案過關後才離開，引發白營內鬨。民眾黨中央委員許瑞宏秀出一張陳昭姿辭職書，認為黨內聲音是不滿陳昭姿推動法案態度與積極度，應加緊拜會尋求最大的共識，推動法案。同時呼籲黨內同志團結一致，監督陳昭姿表現，不再黨內相互質疑與發難。

許瑞宏在臉書貼出陳昭姿辭職書，辭職書上寫「但必須完成代理孕母法案，民眾黨會把法案當作優先法案推動」一旁落款柯文哲。他說，關於民眾黨不分區立委兩年條款，前黨主席柯文哲曾經承諾過，也確實有一份有條件的辭職書。

許瑞宏認為，或許當初已經預期無法在兩年內完成立法三讀，所以才有但書。但黨內聲音是不滿陳昭姿推動法案態度與積極度，應加緊拜會尋求最大的共識，推動法案。

許瑞宏說，黨內同志也應再團結一致，監督陳昭姿表現，不再黨內相互質疑與發難，大家尊重柯文哲的承諾才是。