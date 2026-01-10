「學姐」生了！黃瀞瑩：歡迎你來到地球⋯柯文哲、黃國昌都來恭喜

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨北市議員、「學姐」黃瀞瑩今天一早在臉書報喜，貼出手抱兒子劉一手、和先生手比愛心的一家三口溫馨合照，「寶貝，歡迎你來到地球，世界未必完美，但有你在的世界，一定美麗無比。」圖／取自臉書「黃瀞瑩」
民眾黨北市議員、「學姐」黃瀞瑩2024年與記者先生劉家耀結婚，去年8月分享懷孕喜訊，她今天一早在臉書報喜，貼出手抱兒子劉一手、和老公手比愛心的一家三口溫馨合照，「寶貝，歡迎你來到地球，世界未必完美，但有你在的世界，一定美麗無比。」

黃瀞瑩去年8月在臉書曬出超音波照，談及幾個月總是閉起眼睛，一針針落在肚子上，一顆顆藥硬著吞下，從失敗、流淚，到終於出現那奇蹟般的兩條線，我們感受到生命的喜悅。她當時透露兒子的小名是「劉一手」，也謝謝她孩子，「因為有你，我們有了家的模樣，我會拚盡全力愛你，讓你被愛包圍的同時，也能學會愛你自己。」

今天一早，黃瀞瑩臉書發文「馬上得子」，寫下「寶貝，歡迎你來到地球，世界未必完美，但有你在的世界，一定美麗無比。」她也謝謝台北婦產科診所生殖中心、北市聯醫副總院長林陳立及婦幼院區所有護理師們，謝謝他們溫暖的照顧，「接下來，這份溫暖，由我接手。」

喜訊一出，各界紛紛湧入祝福。擔任黃瀞瑩證婚人的民眾黨前主席柯文哲留言，「恭喜！歡迎學姐的寶寶來到這個世界！新手爸媽辛苦了，祝福寶寶平安健康成長，你們未來的每一天都充滿甜蜜與喜悅。」民眾黨主席黃國昌也道賀，「恭喜學姊迎來可愛的寶寶！祝福新手爸媽，育兒快樂，全家幸福滿滿！」

同黨議員林珍羽大讚，「媽咪好棒，歡迎劉一手」；議員張志豪說，「恭喜學姊賀喜學姊，歡迎朝四寶媽前進」；議員陳宥丞表示，「先恭喜凍蒜（黃瀞瑩的愛貓）晉升啦，劉一手，歡迎來到台北市議會，期待跟你好好交手。」

去年升格當媽的民眾黨北市議員參選人吳怡萱祝福，歡迎黃瀞瑩「一起加入睡不飽行列」，並附上打哈欠的表情圖。民眾黨立院黨團主任陳智菡說，「最美媽咪的競爭愈來愈激烈了！恭喜瀞瑩家耀～馬上幸福。」

黃瀞瑩 民眾黨 柯文哲 黃國昌

