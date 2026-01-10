傳國共論壇鋪鄭習會 賴總統：鄭麗文說明後再來了解

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天出席AI人才年會前接受媒體訪問。圖/擷取自udn直播
媒體報導，暌違九年未辦的「國共論壇」將於本月底在北京登場，國民黨將副主席蕭旭岑帶隊前往。國民黨主席鄭麗文昨表示，今天會有公開說法。賴清德總統今天在受訪時說，待鄭麗文說明後，再來了解。

賴總統今天出席AI人才年會。針對傳出「國共論壇」將於本月底在北京登場，並且可能是為鄭麗文與中共總書記習近平的「鄭習會」鋪路。賴總統在答覆媒體詢問時表示，因為國民黨尚未應證這個行程，據聞鄭麗文主席會對外說明，等鄭麗文說明之後，再來了解。

不過，民進黨立委吳思瑤質疑，國民黨是否以不斷阻擋軍購預算審查，向中共繳「頭期款」，取得國共論壇門票，後續恐有更大筆的「賣台交易」。

蕭旭岑反批，民進黨執政無能，兩岸關係兵凶戰危，只有國民黨能為台灣人民維持兩岸互信與溝通。民進黨做不到給人民安全與和平，反過來編故事，說國民黨拿什麼「交換」，只有出賣台積電、讓台海有戰爭危機的民進黨，會拿台灣人的性命財產來交換權位與利益。

