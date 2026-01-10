藉聲援黃呂錦茹罵鍾小平 應曉薇：三進三出國民黨小瓶子

深陷京華城案的北市國民黨議員應曉薇昨晚貼出一張違停在紅線的轎車，並以「聲援黃呂錦茹」為開頭發文，更指是「三進三出國民黨小瓶子」所為，後頭更直接指就是同黨、同選區議員鍾小平，更拍下公祭時違停、耍官威，「全黨唾棄你」。

應曉薇寫到，「聲援黃呂錦茹，我永遠的主委，懇求庭上讓她解除電子監控，好嗎？」她也帶著監控器，對於天生心臟病的人、甲狀腺腫瘤增長，帶著監控器，不能夠做精密健康檢查，都放棄了申請解除，理由是103歲母親，「戴就戴吧，她日夜思念我，一直問『妹妹在哪裡？』只要能回家照顧她，我都識為恩典。」

她說，但是要幫黃呂錦茹講話，黃呂扛下一切，「不是認罪，而是顧全大局。」回家後才知道，黃呂只不過是依照中央指示，做她該做的事，送來的連署書怎麼有空辨識真偽？當年罷免林昶佐的時候，「連署人中，竟有一○八三人在連署前就已死亡」。

話鋒一轉，應曉薇說，「大家都很清楚這是誰幹的？三進三出國民黨小瓶子，叫大瓶子當領銜人？最後函請最高檢察署偵辦；你們辦了嗎？」國民黨同黨同志都很清楚，誰在搞鬼，誰在欺負黃呂主委。黃呂錦茹主委不是認罪而是顧全大局啊。

應曉薇說，黃呂愛這個黨如她的生命，躲在背後傷害她的三進三出國民黨的黨員，請自我反省，太可恥了。以現在的科技，以主委的年紀、以她的良心，應曉薇聲援黃呂錦茹，請求庭上解除她的電子監控好嗎？她，是好人。黃呂錦茹是好人。

終於，應曉薇回到發文附上的貼圖，她說，９日下午2點多的照片，鍾小平，「你官威太大了吧！每位民意代表參加公祭都規矩停車，只有住木柵的你違規停車加擋住專車險象重生，你是個好民代嗎？」

她酸，鍾小平的專長就是對他人偷拍，偷錄影、按鈴申告，「我回敬你，你的操守何在？請交通大隊依法開罰鍾小平，你再欺負黃呂主委試試看，全黨唾棄你。」