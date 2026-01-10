快訊

嗆日議員「漢奸」遭架出場！新黨戰神告沈伯洋、矢板明夫

教學／免註冊下載！「Insget.Net」IG照片、Reels、限動3步驟秒備份

藉聲援黃呂錦茹罵鍾小平 應曉薇：三進三出國民黨小瓶子

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
應曉薇在臉書上貼出公祭時違停的車輛，直指就是國民黨北市議員鍾小平。圖／擷取自應曉薇臉書
應曉薇在臉書上貼出公祭時違停的車輛，直指就是國民黨北市議員鍾小平。圖／擷取自應曉薇臉書

深陷京華城案的北市國民黨議員應曉薇昨晚貼出一張違停在紅線的轎車，並以「聲援黃呂錦茹」為開頭發文，更指是「三進三出國民黨小瓶子」所為，後頭更直接指就是同黨、同選區議員鍾小平，更拍下公祭時違停、耍官威，「全黨唾棄你」。

應曉薇寫到，「聲援黃呂錦茹，我永遠的主委，懇求庭上讓她解除電子監控，好嗎？」她也帶著監控器，對於天生心臟病的人、甲狀腺腫瘤增長，帶著監控器，不能夠做精密健康檢查，都放棄了申請解除，理由是103歲母親，「戴就戴吧，她日夜思念我，一直問『妹妹在哪裡？』只要能回家照顧她，我都識為恩典。」

她說，但是要幫黃呂錦茹講話，黃呂扛下一切，「不是認罪，而是顧全大局。」回家後才知道，黃呂只不過是依照中央指示，做她該做的事，送來的連署書怎麼有空辨識真偽？當年罷免林昶佐的時候，「連署人中，竟有一○八三人在連署前就已死亡」。

話鋒一轉，應曉薇說，「大家都很清楚這是誰幹的？三進三出國民黨小瓶子，叫大瓶子當領銜人？最後函請最高檢察署偵辦；你們辦了嗎？」國民黨同黨同志都很清楚，誰在搞鬼，誰在欺負黃呂主委。黃呂錦茹主委不是認罪而是顧全大局啊。

應曉薇說，黃呂愛這個黨如她的生命，躲在背後傷害她的三進三出國民黨的黨員，請自我反省，太可恥了。以現在的科技，以主委的年紀、以她的良心，應曉薇聲援黃呂錦茹，請求庭上解除她的電子監控好嗎？她，是好人。黃呂錦茹是好人。

終於，應曉薇回到發文附上的貼圖，她說，９日下午2點多的照片，鍾小平，「你官威太大了吧！每位民意代表參加公祭都規矩停車，只有住木柵的你違規停車加擋住專車險象重生，你是個好民代嗎？」

她酸，鍾小平的專長就是對他人偷拍，偷錄影、按鈴申告，「我回敬你，你的操守何在？請交通大隊依法開罰鍾小平，你再欺負黃呂主委試試看，全黨唾棄你。」

應曉薇 黃呂錦茹 國民黨

延伸閱讀

被傳有意代母出征遭點「特權代表」 應曉薇女兒應佳妤回擊了

被點名「特權代表」 應佳妤認應曉薇給她一切：絕非不法所得

柯文哲曾爆粗口、丟水瓶…檢斥「犯後態度不佳」 建請法院判刑28年6月

京華城案言詞辯論 柯文哲：沒有官商勾結

相關新聞

鋪路「鄭習會」？ 國共論壇傳月底登場

國民黨主席鄭麗文上任後，傳出暌違九年未辦的「國共論壇」將於本月廿七日至廿九日在北京登場，國民黨方面由副主席蕭旭岑帶隊前往...

新聞眼／藍謀求和平 兩岸冷暖仍看賴政府

鄭麗文就任國民黨主席後，多次表態「我是中國人」，隨國民黨副主席蕭旭岑月底可能赴北京，磋商國共論壇甚至替三月鄭麗文訪陸鋪路...

嗆日議員「漢奸」遭架出場 新黨戰神告沈伯洋、矢板明夫

新黨副秘書長游智彬昨在印太戰略智庫主辦的研討會上，手持「漢奸」字牌，嗆中裔日籍參議員石平「來辯論啦，釣魚台到底是誰的」，...

藉聲援黃呂錦茹罵鍾小平 應曉薇：三進三出國民黨小瓶子

深陷京華城案的北市國民黨議員應曉薇昨晚貼出一張違停在紅線的轎車，並以「聲援黃呂錦茹」為開頭發文，更指是「三進三出國民黨小...

幕僚世代搶進基隆議會 謝國樑團隊牽動藍營提名角力

基隆政壇出現「幕僚世代」轉戰議會的新動向。隨著謝國樑市府團隊成員、市長秘書與議員助理相繼投入2026年議員選舉，青年參政不再只是象徵性參與，而是直面國民黨提名與黨內初選的實戰考驗。立委林沛祥秘書黃申棟扎根信義區許久，藍幕僚紛紛轉戰議員，挾老闆名氣加上自身經營，能否把行政經驗轉化為地方經營實力，並在老將環伺下突圍，牽動的不只是個人選情，也考驗藍營在基隆的世代交替與權力平衡。

中裔日議員石平遭嗆「漢奸」 矢板明夫：對民主討論規則的公然破壞

受中國大陸制裁的中裔日籍參議員石平近日訪台，昨出席印太戰略智庫主辦的研討會，遭新黨副秘書長游智彬手持「漢奸」字牌嗆「來辯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。