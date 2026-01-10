嗆日議員「漢奸」遭架出場！新黨戰神告沈伯洋、矢板明夫

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
新黨副秘書長游智彬說，他遭獨派黑衣人以推擠、包圍、勒頸撂倒在地，後腦勺重擊地面，感到暈眩不適。圖／取自「戰神游智彬」臉書粉專
新黨副秘書長游智彬說，他遭獨派黑衣人以推擠、包圍、勒頸撂倒在地，後腦勺重擊地面，感到暈眩不適。圖／取自「戰神游智彬」臉書粉專

新黨副秘書長游智彬昨在印太戰略智庫主辦的研討會上，手持「漢奸」字牌，嗆中裔日籍參議員石平「來辯論啦，釣魚台到底是誰的」，隨後遭架出會場。他說，現場遭獨派黑衣人以推擠、包圍、勒頸撂倒在地，後腦勺重擊地面，當場感到暈眩不適，隨即前往醫院驗傷。他已提告立委沈伯洋、印太戰略智庫執行長矢板明夫，新黨嚴正譴責任何形式的政治暴力。

游智彬表示，他倡議以理性對話化解對立，在公開場合主動提出「和平辯論、理性討論」的邀請，盼讓不同立場回到事實與論理。然而等到的不是回應，而是一群獨派黑衣人以推擠、包圍、勒頸等方式將他撂倒在地，後腦勺重擊地面，當場感到暈眩不適，隨即前往醫院驗傷。

當時現場推擠衝突，游智彬表示，沈伯洋不僅未出面制止暴力、維護公共安全，事後竟以「洗腦機制」羞辱受害者，企圖把「要求辯論」抹黑成「該被對付」。這不是民主社會應有的言論競爭，而是用標籤煽動仇恨、用拳頭取代理性的最惡劣示範，一個「先妖魔化，再動手」的完美範本。

游智彬說，他不會用暴力回敬暴力，但一定用法律捍衛公理。昨天已正式提出告訴，控告沈伯洋涉嫌教唆傷害；並同步對矢板明夫、台獨大旗隊李文賓等相關人員提告，針對其推擠、限制人身行動等行為，追究傷害、妨害自由與強制等法律責任。「我站在這裡不是為了對立，而是要守住台灣社會最基本的底線：可以不同意，但不能勒人脖子；可以辯論，但不能用暴力封口」。

新黨嚴正譴責任何形式的政治暴力。當一個人只是要求理性辯論，就被撂倒在地、後腦受傷；當暴力施加者被默許，受害者反被貼上「洗腦」標籤。這不只是對個人的攻擊，更是對台灣民主法治的踐踏。新黨呼籲社會各界共同拒絕暴力、守護公共討論空間，讓台灣回到講理、講法、講人性的道路上。

新黨副秘書長游智彬告沈伯洋涉嫌教唆傷害，以及對矢板明夫等人追究傷害、妨害自由與強制等法律責任。圖／取自「戰神游智彬」臉書粉專
新黨副秘書長游智彬告沈伯洋涉嫌教唆傷害，以及對矢板明夫等人追究傷害、妨害自由與強制等法律責任。圖／取自「戰神游智彬」臉書粉專
新黨副秘書長游智彬昨在印太戰略智庫主辦的研討會上，手持「漢奸」字牌嗆聲，被要求離開。記者林則宏／攝影
新黨副秘書長游智彬昨在印太戰略智庫主辦的研討會上，手持「漢奸」字牌嗆聲，被要求離開。記者林則宏／攝影

