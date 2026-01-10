中裔日議員石平遭嗆「漢奸」 矢板明夫：對民主討論規則的公然破壞

受中國大陸制裁的中裔日籍參議員石平近日訪台，昨出席印太戰略智庫主辦的研討會，遭新黨副秘書長游智彬手持「漢奸」字牌嗆「來辯論啦，釣魚台到底是誰的」。日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，這件事與言論自由無關，而是對民主討論規則的公然破壞。

矢板明夫表示，昨天研討會發生極不恰當的鬧場事件，一名男子闖入會場對石平高聲辱罵，並手舉「漢奸」標語，在被驅離現場後還高喊「台灣有言論自由嗎？」研討會設有觀眾提問環節，觀眾可以等候主持人安排，在公開場合發言。鬧場者卻選擇以突襲、叫囂、舉牌辱罵的方式打斷會議進程。不是因為沒有發言機會，而是拒絕遵守民主社會的基本秩序。

「更惡劣的是他對石平參議員的羞辱」。矢板明夫表示，石平出生於中國，2007年取得日本國籍，並在選舉中獲得日本選民的信任，當選為國會議員，此行是以日本的國會議員身份來台交流。將這樣依法入籍、依法參政、依法當選的他國國會議員罵成「漢奸」，正是中國政治文化中常見的道德勒索。

矢板明夫說，這種鬧場方式與「漢奸」標籤，根本不代表台灣社會的主流聲音。它更像是北京最希望看到、最樂於使用的語言。石平訪台，真正被打臉、最感到不安的正是北京。因為被中國政府禁止入境的日本國會議員以合法身分、公開訪問台灣，正好戳破了北京「台灣屬於中國」的敘事。當他們找不到有邏輯的理由可以反駁時，就有人用鬧場與抹黑來轉移焦點了。不得不讓人懷疑鬧事者的動機。

矢板明夫表示，因此請鬧場者離場，是為了保護所有遵守規則、願意理性對話的與會者。言論自由必須建立在秩序之上。沒有規則的喧鬧，只會把公共討論拖回到粗暴、反民主的狀態，「那不會是我們樂見的」。