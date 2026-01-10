快訊

教學／免註冊下載！「Insget.Net」IG照片、Reels、限動3步驟秒備份

「台大比陽明山文大更冷」！鄭明典曝原因、1現象說寒流也不勉強

聽新聞
0:00 / 0:00

中裔日議員石平遭嗆「漢奸」 矢板明夫：對民主討論規則的公然破壞

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
新黨副秘書長游智彬昨在印太戰略智庫主辦的研討會上，手持「漢奸」字牌嗆聲，被要求離開。記者林則宏／攝影
新黨副秘書長游智彬昨在印太戰略智庫主辦的研討會上，手持「漢奸」字牌嗆聲，被要求離開。記者林則宏／攝影

受中國大陸制裁的中裔日籍參議員石平近日訪台，昨出席印太戰略智庫主辦的研討會，遭新黨副秘書長游智彬手持「漢奸」字牌嗆「來辯論啦，釣魚台到底是誰的」。日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，這件事與言論自由無關，而是對民主討論規則的公然破壞。

矢板明夫表示，昨天研討會發生極不恰當的鬧場事件，一名男子闖入會場對石平高聲辱罵，並手舉「漢奸」標語，在被驅離現場後還高喊「台灣有言論自由嗎？」研討會設有觀眾提問環節，觀眾可以等候主持人安排，在公開場合發言。鬧場者卻選擇以突襲、叫囂、舉牌辱罵的方式打斷會議進程。不是因為沒有發言機會，而是拒絕遵守民主社會的基本秩序。

「更惡劣的是他對石平參議員的羞辱」。矢板明夫表示，石平出生於中國，2007年取得日本國籍，並在選舉中獲得日本選民的信任，當選為國會議員，此行是以日本的國會議員身份來台交流。將這樣依法入籍、依法參政、依法當選的他國國會議員罵成「漢奸」，正是中國政治文化中常見的道德勒索。

矢板明夫說，這種鬧場方式與「漢奸」標籤，根本不代表台灣社會的主流聲音。它更像是北京最希望看到、最樂於使用的語言。石平訪台，真正被打臉、最感到不安的正是北京。因為被中國政府禁止入境的日本國會議員以合法身分、公開訪問台灣，正好戳破了北京「台灣屬於中國」的敘事。當他們找不到有邏輯的理由可以反駁時，就有人用鬧場與抹黑來轉移焦點了。不得不讓人懷疑鬧事者的動機。

矢板明夫表示，因此請鬧場者離場，是為了保護所有遵守規則、願意理性對話的與會者。言論自由必須建立在秩序之上。沒有規則的喧鬧，只會把公共討論拖回到粗暴、反民主的狀態，「那不會是我們樂見的」。

矢板明夫 日本 言論自由 釣魚台 游智彬

延伸閱讀

游智彬持漢奸手板衝研討會遭架出場 當面嗆日議員石平「來辯論」

川普再度談習近平與台灣 北京：台灣問題純屬內政不容干涉

民建聯李慧琼5票之差當選港立會主席 盼對接北京「十五五」

林佳龍會晤石平同赴總統府看展 強調台日攜手守護民主與印太和平

相關新聞

鋪路「鄭習會」？ 國共論壇傳月底登場

國民黨主席鄭麗文上任後，傳出暌違九年未辦的「國共論壇」將於本月廿七日至廿九日在北京登場，國民黨方面由副主席蕭旭岑帶隊前往...

新聞眼／藍謀求和平 兩岸冷暖仍看賴政府

鄭麗文就任國民黨主席後，多次表態「我是中國人」，隨國民黨副主席蕭旭岑月底可能赴北京，磋商國共論壇甚至替三月鄭麗文訪陸鋪路...

嗆日議員「漢奸」遭架出場 新黨戰神告沈伯洋、矢板明夫

新黨副秘書長游智彬昨在印太戰略智庫主辦的研討會上，手持「漢奸」字牌，嗆中裔日籍參議員石平「來辯論啦，釣魚台到底是誰的」，...

幕僚世代搶進基隆議會 謝國樑團隊牽動藍營提名角力

基隆政壇出現「幕僚世代」轉戰議會的新動向。隨著謝國樑市府團隊成員、市長秘書與議員助理相繼投入2026年議員選舉，青年參政不再只是象徵性參與，而是直面國民黨提名與黨內初選的實戰考驗。立委林沛祥秘書黃申棟扎根信義區許久，藍幕僚紛紛轉戰議員，挾老闆名氣加上自身經營，能否把行政經驗轉化為地方經營實力，並在老將環伺下突圍，牽動的不只是個人選情，也考驗藍營在基隆的世代交替與權力平衡。

中裔日議員石平遭嗆「漢奸」 矢板明夫：對民主討論規則的公然破壞

受中國大陸制裁的中裔日籍參議員石平近日訪台，昨出席印太戰略智庫主辦的研討會，遭新黨副秘書長游智彬手持「漢奸」字牌嗆「來辯...

【總編開箱】從拒當煞車皮到鄭習會 國民黨要更勇敢一點

賴系立委林宜瑾2日提案將「兩岸人民關係條例」名稱，改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一前」等用語，過去遇到這種情況，國民黨都會跳出來踩煞車，沒想到這回選擇拒當煞車皮，讓林宜瑾兩天後悄悄撤案。國民黨這招逼出台獨打假球「現形」，也贏得不少掌聲，過去在兩岸議題總是被綠營牽著鼻子走，藍營立委這一回總算學聰明，更重要的是，接下來可能即將登場的鄭習會，藍營是否從中得到啟發？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。