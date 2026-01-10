聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸關係高度不確定 海基會盼恢復對話

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導

賴政府執政以來，兩岸關係陷入僵局。展望今年的兩岸關係及與大陸海協會的兩會關係，海基會昨表示，今年的兩岸關係「基本上是高度不確定的情況」，但全會上下共同努力的目標，仍是盡最大的努力、秉持最大的善意，來促進兩岸甚至是兩會的恢復對話。

海基會副秘書長黎寶文昨在例行背景說明會上指出，期待今年兩岸能夠走回理性對話的道路。雖然如此，還是看到這個過程當中，中國大陸的一些作為，並不利於兩岸良性互動的善意累積，比方說前幾天就點名我們的兩位部長，甚至一位檢察官，作為台獨頑固分子與打手幫兇。

黎寶文強調，如果（陸方）真的希望能夠促進兩岸的對話，首先要跟海基會恢復既有的兩岸兩會對話管道，這是一個最大善意的表現，再者是各式各樣的作為應該要有助於累積兩岸的互信，而非用政治恫嚇、軍事威嚇來對台灣人民或者是台灣社會來做威脅，這無助於兩岸關係發展。

他強調，海基會希望今年能有機會恢復兩岸兩會對話，但這個對話應該是不預設任何政治前提，而且必須在台灣人民有共識的基礎上來做。

海基會前任董事長吳豊山卸任前披露有與張志軍尋求對話管道、希望訪陸及新表述等，最後都沒能成功，甚至傳出賴清德總統不能接受中華民族說法。

黎寶文說，兩岸關係從來都不是單純台灣跟中國大陸之間的問題，它是深嵌在現在的國際局勢當中，目前可確定的是國際地緣政治仍然是高度的不確定。同時，兩岸的互信跟善意的累積，還需要一段時間來發展，中國大陸內部的權力高度集中所帶來的政經不確定性也仍都存在，「所以二○二六年的兩岸關係，基本上是高度不確定的情況」。

海基會 海協會 兩岸關係

延伸閱讀

海基會展望2026年：兩岸關係高度不確定 盼能恢復兩會對話

吳豊山卸任前自爆「曾建議見張志軍未果」 陸國台辦回應

海基會董座吳豊山請辭 遺缺可望由蘇嘉全接任

【即時短評】吳豊山被請辭 賴政府兩岸路線已窮途末路

相關新聞

游智彬持漢奸手板衝研討會遭架出場 當面嗆日議員石平「來辯論」

日本維新會中國裔參議員石平訪台，今天出席研討會時遭遇鬧場，新黨副秘書長游智彬衝上前要求辯論，其後被工作人員架出場；石平事...

高雄政二代拚交棒！多名藍綠議員後代要參選

高雄政壇不乏政二代，年底議員選舉，國民黨籍8連霸議員陸淑美改推女兒黃韻涵參選，民進黨籍6連霸議員陳明澤也宣布女兒陳琳潔參...

高雄市議員提名戰！綠拚席次求保住議長 藍策略未定黨員焦急

民進黨高雄市長提名人選本月揭曉，下階段將進入市議員提名，市議員應選65席，民進黨部建議提名34席，三民區為友軍保留空間、...

鋪路鄭習會？國共論壇傳月底登場

國民黨主席鄭麗文上任後，傳出暌違九年未辦的「國共論壇」將於本月廿七日至廿九日在北京登場，國民黨方面由副主席蕭旭岑帶隊前往...

新聞眼／藍謀求和平 兩岸冷暖仍看賴政府

鄭麗文就任國民黨主席後，多次表態「我是中國人」，隨國民黨副主席蕭旭岑月底可能赴北京，磋商國共論壇甚至替三月鄭麗文訪陸鋪路...

兩岸關係高度不確定 海基會盼恢復對話

賴政府執政以來，兩岸關係陷入僵局。展望今年的兩岸關係及與大陸海協會的兩會關係，海基會昨表示，今年的兩岸關係「基本上是高度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。