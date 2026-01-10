新聞眼／藍謀求和平 兩岸冷暖仍看賴政府

鄭麗文就任國民黨主席後，多次表態「我是中國人」，隨國民黨副主席蕭旭岑月底可能赴北京，磋商國共論壇甚至替三月鄭麗文訪陸鋪路的訊息傳出，鄭麗文赴陸舉行「鄭習會」的可能性大增。但此行是否有助緩和近半年來更加嚴峻的台海情勢，仍存在一定變數。

國民黨當前的政治能量已無法與二○○五年連戰開啟的兩岸「破冰之旅」相比擬，但在當前兩岸兵凶戰危局勢下，中共仍願與認同九二共識的台灣各界人士交流，包括十月底蕭旭岑以候任國民黨副主席身分，與大陸國台辦主任宋濤在天津見面，接著另一位副主席張榮恭赴上海見宋濤；近期國民黨完成中常委選舉後，連家接班人連勝武和接任馬英九基金會執行長的王光慈，也展開對陸首訪。此可印證國共頻繁接觸甚至是在磋商鄭麗文心中的計畫。

對照近期南韓總統李在明在中韓關係持續波動下訪陸，不僅化解中韓緊張關係，雙方還簽署十五項合作文件，陸網上也有大量對李在明、中韓關係的正面宣傳。加拿大總理卡尼也將在下周進行加國總理九年來首次訪華。

在當前中日台、中美台國際局勢，以及近來的中共對台軍演等複雜局勢下，鄭麗文如果能代表台灣部分民意前進大陸面對面溝通，至少彰顯國民黨謀求兩岸和平的眼界與高度。

鄭麗文訪陸很大可能在三月中旬以後，即大陸召開年度對台工作會議以及全國「兩會」後，美國總統川普訪問大陸前。鄭此行若能與習近平見面，習料將再次發表重要涉台講話。二○二四年第二次「馬習會」後，大陸推出吸引台灣青年、首來族，放寬入境證件等多項政策，此次陸方會帶來哪些兩岸交流的正面信號，備受關注。

然而，大陸多次重申「台獨每挑釁一次，解放軍就進逼一步」。鄭麗文或許任重道遠，但兩岸關係能否改善的關鍵仍在執政黨。