聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／藍謀求和平 兩岸冷暖仍看賴政府

聯合報／ 本報記者陳政錄

鄭麗文就任國民黨主席後，多次表態「我是中國人」，隨國民黨副主席蕭旭岑月底可能赴北京，磋商國共論壇甚至替三月鄭麗文訪陸鋪路的訊息傳出，鄭麗文赴陸舉行「鄭習會」的可能性大增。但此行是否有助緩和近半年來更加嚴峻的台海情勢，仍存在一定變數。

國民黨當前的政治能量已無法與二○○五年連戰開啟的兩岸「破冰之旅」相比擬，但在當前兩岸兵凶戰危局勢下，中共仍願與認同九二共識的台灣各界人士交流，包括十月底蕭旭岑以候任國民黨副主席身分，與大陸國台辦主任宋濤在天津見面，接著另一位副主席張榮恭赴上海見宋濤；近期國民黨完成中常委選舉後，連家接班人連勝武和接任馬英九基金會執行長的王光慈，也展開對陸首訪。此可印證國共頻繁接觸甚至是在磋商鄭麗文心中的計畫。

對照近期南韓總統李在明在中韓關係持續波動下訪陸，不僅化解中韓緊張關係，雙方還簽署十五項合作文件，陸網上也有大量對李在明、中韓關係的正面宣傳。加拿大總理卡尼也將在下周進行加國總理九年來首次訪華。

在當前中日台、中美台國際局勢，以及近來的中共對台軍演等複雜局勢下，鄭麗文如果能代表台灣部分民意前進大陸面對面溝通，至少彰顯國民黨謀求兩岸和平的眼界與高度。

鄭麗文訪陸很大可能在三月中旬以後，即大陸召開年度對台工作會議以及全國「兩會」後，美國總統川普訪問大陸前。鄭此行若能與習近平見面，習料將再次發表重要涉台講話。二○二四年第二次「馬習會」後，大陸推出吸引台灣青年、首來族，放寬入境證件等多項政策，此次陸方會帶來哪些兩岸交流的正面信號，備受關注。

然而，大陸多次重申「台獨每挑釁一次，解放軍就進逼一步」。鄭麗文或許任重道遠，但兩岸關係能否改善的關鍵仍在執政黨。

鄭麗文 習近平 兩岸關係 台獨 國共論壇 賴政府

延伸閱讀

才結束訪中行…李在明宣布13日赴奈良會高市 大陸外交部這樣說

被酸擋軍購換國共論壇門票 蕭旭岑：只有民進黨會出賣台積電

南韓面臨「夾心」困境？李在明將會高市早苗 韓中日關係發展受矚

鄭麗文出席幸福企業頒獎 喊推未來帳戶為孩子創造希望

相關新聞

游智彬持漢奸手板衝研討會遭架出場 當面嗆日議員石平「來辯論」

日本維新會中國裔參議員石平訪台，今天出席研討會時遭遇鬧場，新黨副秘書長游智彬衝上前要求辯論，其後被工作人員架出場；石平事...

高雄政二代拚交棒！多名藍綠議員後代要參選

高雄政壇不乏政二代，年底議員選舉，國民黨籍8連霸議員陸淑美改推女兒黃韻涵參選，民進黨籍6連霸議員陳明澤也宣布女兒陳琳潔參...

高雄市議員提名戰！綠拚席次求保住議長 藍策略未定黨員焦急

民進黨高雄市長提名人選本月揭曉，下階段將進入市議員提名，市議員應選65席，民進黨部建議提名34席，三民區為友軍保留空間、...

鋪路鄭習會？國共論壇傳月底登場

國民黨主席鄭麗文上任後，傳出暌違九年未辦的「國共論壇」將於本月廿七日至廿九日在北京登場，國民黨方面由副主席蕭旭岑帶隊前往...

新聞眼／藍謀求和平 兩岸冷暖仍看賴政府

鄭麗文就任國民黨主席後，多次表態「我是中國人」，隨國民黨副主席蕭旭岑月底可能赴北京，磋商國共論壇甚至替三月鄭麗文訪陸鋪路...

兩岸關係高度不確定 海基會盼恢復對話

賴政府執政以來，兩岸關係陷入僵局。展望今年的兩岸關係及與大陸海協會的兩會關係，海基會昨表示，今年的兩岸關係「基本上是高度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。