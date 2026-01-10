聽新聞
鋪路鄭習會？國共論壇傳月底登場

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北報導
外傳國民黨副主席蕭旭岑（左）將帶隊前往大陸參加「國共論壇」，藍營內部推測，可能為接下來的國民黨主席鄭麗文（右）和習近平的「鄭習會」鋪路。圖／聯合報系資料照片
外傳國民黨副主席蕭旭岑（左）將帶隊前往大陸參加「國共論壇」，藍營內部推測，可能為接下來的國民黨主席鄭麗文（右）和習近平的「鄭習會」鋪路。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文上任後，傳出暌違九年未辦的「國共論壇」將於本月廿七日至廿九日在北京登場，國民黨方面由副主席蕭旭岑帶隊前往。鄭麗文昨未回應此事，僅表示今天會有公開說法。依過往國共論壇經驗，論壇閉幕後不久，緊接著會舉行國共高層會晤，藍營內部推測，此次國共交流，雙方應是為接下來可能的「鄭習會」鋪路。

鄭麗文執掌國民黨後曾表示，希望今年上半年訪陸，並與中共總書記習近平見面。民進黨立委吳思瑤質疑，國民黨是否以不斷阻擋軍購預算審查，向中共繳「頭期款」，取得國共論壇門票，後續恐有更大筆的「賣台交易」。

蕭旭岑反批，民進黨執政無能，兩岸關係兵凶戰危，只有國民黨能為台灣人民維持兩岸互信與溝通。民進黨做不到給人民安全與和平，反過來編故事，說國民黨拿什麼「交換」，只有出賣台積電、讓台海有戰爭危機的民進黨，會拿台灣人的性命財產來交換權位與利益。

蕭旭岑說，鄭麗文上任黨主席後，致力於恢復兩岸之間的互信與溝通平台，要讓台海免除戰火危機，讓台灣人民共享和平與繁榮。鄭麗文指派副主席張榮恭和他，積極聯繫和大陸方面恢復更多交流與合作，更加保障台灣的利益與台海的和平。至於國共論壇相關規畫，蕭旭岑僅說，「一切都還在規畫。」

國共論壇自二○○五年時任黨主席連戰展開和平之旅，並作成會談決議以來，一共辦了十一屆。國共論壇於二○一六年第十一屆落幕後停辦，迄今已近九年。

傳出國共論壇暌違九年可望在月底登場，據了解，國共雙方對於交流、會晤、論壇等均有默契，但須待雙方達成完全共識，確認對外表述內容、方式及時間點，各自再行公布，屆時公開的部分才會是真正定版。

據了解，此次蕭旭岑帶隊訪陸參加國共論壇，與過往率大隊人馬，偏向公開交流的形式不同，不排除將涉及一些「實質事務」，對台灣方面有利也有助兩岸和平。

國民黨發言人牛煦庭表示，國民黨對外關係絕非一面倒，而是多方的考慮。若真有國共論壇的話，應予以祝福；國民黨會守好立場，重點是對話能降低衝突風險。

鄭麗文 習近平 國共論壇 蕭旭岑 兩岸關係

