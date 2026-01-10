聽新聞
高雄政二代拚交棒！多名藍綠議員後代要參選

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
國民黨籍高雄市議員陸淑美從政40年，將不再參選下屆議員，希望女兒黃韻涵延續地方服務。圖／陸淑美服務處提供
高雄政壇不乏政二代，年底議員選舉，國民黨籍8連霸議員陸淑美改推女兒黃韻涵參選，民進黨籍6連霸議員陳明澤也宣布女兒陳琳潔參戰。前議員李鴻鈞兒子李振豪、海洋局前局長張漢雄兒子張騏晟都接棒參選，議壇將再有一波世代交替。

高雄市不少政治世家出身的新人，從小耳濡目染、政治啟蒙比別人早。

目前65席議員中，政二代比率超過4分之1，包括許采蓁、李亞築、湯詠瑜、黃文志、蔡金晏、許眉蓁、黃香菽、黃紹庭等議員的父親都曾擔任高雄縣市議員。

下屆議員選舉，多名資深議員不約而同選擇「交棒」，立法院前院長王金平愛將、曾任高市副議長的陸淑美參政40年，下屆為給年輕人機會決定急流勇退，改由美國德州休士頓大學畢業的女兒黃韻涵參選。黃曾任國民黨高市黨部副主委、文傳會副主委及高雄青工總會長等職，歷練頗豐。

具草根性格的陳明澤連任6屆高雄縣市議員，參政至今超過30年，他自認已到交棒時刻，改推外語能力佳、擁有美國與台灣兩地會計師執照的女兒陳琳潔參選。

另爭取民進黨鳳山區提名的蘇致榮，父親蘇炎城曾任高雄縣市議員，爭取國民黨提名的李振豪，父親李鴻鈞曾任高雄縣議員。

以無黨籍參選的張騏晟，父親張漢雄當過梓官鄉長、高雄市海洋局長，伯父張漢忠是現任議員，哥哥張鈞華是梓官區漁會總幹事。

民進黨籍高雄市議員陳明澤認為已經到交棒時候，推薦女兒陳琳潔是優秀人選。圖／聯合報系資料照片
民進黨籍高雄市議員陳明澤認為已經到交棒時候，推薦女兒陳琳潔是優秀人選。圖／聯合報系資料照片

