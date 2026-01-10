高雄政二代拚交棒！多名藍綠議員後代要參選

高雄政壇不乏政二代，年底議員選舉，國民黨籍8連霸議員陸淑美改推女兒黃韻涵參選，民進黨籍6連霸議員陳明澤也宣布女兒陳琳潔參戰。前議員李鴻鈞兒子李振豪、海洋局前局長張漢雄兒子張騏晟都接棒參選，議壇將再有一波世代交替。

高雄市不少政治世家出身的新人，從小耳濡目染、政治啟蒙比別人早。

目前65席議員中，政二代比率超過4分之1，包括許采蓁、李亞築、湯詠瑜、黃文志、蔡金晏、許眉蓁、黃香菽、黃紹庭等議員的父親都曾擔任高雄縣市議員。

下屆議員選舉，多名資深議員不約而同選擇「交棒」，立法院前院長王金平愛將、曾任高市副議長的陸淑美參政40年，下屆為給年輕人機會決定急流勇退，改由美國德州休士頓大學畢業的女兒黃韻涵參選。黃曾任國民黨高市黨部副主委、文傳會副主委及高雄青工總會長等職，歷練頗豐。

具草根性格的陳明澤連任6屆高雄縣市議員，參政至今超過30年，他自認已到交棒時刻，改推外語能力佳、擁有美國與台灣兩地會計師執照的女兒陳琳潔參選。

另爭取民進黨鳳山區提名的蘇致榮，父親蘇炎城曾任高雄縣市議員，爭取國民黨提名的李振豪，父親李鴻鈞曾任高雄縣議員。