高雄市議員提名戰！綠拚席次求保住議長 藍策略未定黨員焦急

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
民進黨高市黨部主委黃文益近日宣布，不含原住民選區，下屆議員總計提名34席。圖／高市黨部提供
民進黨高市黨部主委黃文益近日宣布，不含原住民選區，下屆議員總計提名34席。圖／高市黨部提供

民進黨高雄市長提名人選本月揭曉，下階段將進入市議員提名，市議員應選65席，民進黨部建議提名34席，三民區為友軍保留空間、鳳山提名採寬鬆策略，力求整體席次過半且繼續保住議長。國民黨本屆提名36席，下屆尚無提名動靜，基層心急盼時程提早，市黨部回應，預計3月公布。

民進黨高市黨部分兩階段公布下屆議員提名席次，除原住民選區外，11個選區內有7個選區較無爭議已先決定，三民、鳳山、前鎮小港區及林園大寮區延至第二階段公布，共將提名34席。

民進黨高市黨部主委黃文益指出，整體提名以過半為原則，展現全力迎戰年底大選的決心。因應選區人口變化，三民區下屆可能增加1席、前鎮小港區減1席，因此兩個選區各提名3席。人口最多的鳳山區應選8席，民進黨現有3席、國民黨4席，民進黨下屆提名到5席，主要考量原任鳳山區議員的立委黃捷實力堅強，一人票數就有兩人當選的空間，因此寬鬆提名。林園大寮應選4席，民進黨僅1席，下屆決定提名3席，展現將席次極大化的企圖心。

民進黨提名公布前，三民區盛傳採提名3席、禮讓2席友軍的模式，最後果真如此，地方認為，民進黨採保守提名，有利於退出國民黨的副議長曾俊傑及無黨籍張博洋參選。至於前鎮小港區現有8席，國民黨占3席、民進黨2席、無黨1席、台聯1席，雖有陳致中解職遺缺，因總額將少1席，民進黨僅提名3席，形同向無黨籍李順進及台聯吳銘賜釋出善意。

國民黨若循往例，多半優先提名現任議員，目前僅大旗美區、仁武大社區、三民區及前新苓區有新人出線空間。相較於民進黨提名席次底定，國民黨至今尚未公布，基層黨員很焦慮，各選區議員盼能提早運作。高市黨部主委柯志恩說，相關提名策略未定，原則上仍預計3月對外公布。

國民黨立委柯志恩表示，預計3月公布下屆高雄市議員提名。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩表示，預計3月公布下屆高雄市議員提名。圖／取自柯志恩臉書

民進黨 國民黨 議員 黃文益 柯志恩

