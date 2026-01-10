高雄市議員提名戰！綠拚席次求保住議長 藍策略未定黨員焦急

民進黨高雄市長提名人選本月揭曉，下階段將進入市議員提名，市議員應選65席，民進黨部建議提名34席，三民區為友軍保留空間、鳳山提名採寬鬆策略，力求整體席次過半且繼續保住議長。國民黨本屆提名36席，下屆尚無提名動靜，基層心急盼時程提早，市黨部回應，預計3月公布。

民進黨高市黨部分兩階段公布下屆議員提名席次，除原住民選區外，11個選區內有7個選區較無爭議已先決定，三民、鳳山、前鎮小港區及林園大寮區延至第二階段公布，共將提名34席。

民進黨高市黨部主委黃文益指出，整體提名以過半為原則，展現全力迎戰年底大選的決心。因應選區人口變化，三民區下屆可能增加1席、前鎮小港區減1席，因此兩個選區各提名3席。人口最多的鳳山區應選8席，民進黨現有3席、國民黨4席，民進黨下屆提名到5席，主要考量原任鳳山區議員的立委黃捷實力堅強，一人票數就有兩人當選的空間，因此寬鬆提名。林園大寮應選4席，民進黨僅1席，下屆決定提名3席，展現將席次極大化的企圖心。

民進黨提名公布前，三民區盛傳採提名3席、禮讓2席友軍的模式，最後果真如此，地方認為，民進黨採保守提名，有利於退出國民黨的副議長曾俊傑及無黨籍張博洋參選。至於前鎮小港區現有8席，國民黨占3席、民進黨2席、無黨1席、台聯1席，雖有陳致中解職遺缺，因總額將少1席，民進黨僅提名3席，形同向無黨籍李順進及台聯吳銘賜釋出善意。