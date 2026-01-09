游智彬持漢奸手板衝研討會遭架出場 當面嗆日議員石平「來辯論」

日本維新會中國裔參議員石平訪台，今天出席研討會時遭遇鬧場，新黨副秘書長游智彬衝上前要求辯論，其後被工作人員架出場；石平事後回應，這不是討論問題的方式。

印太戰略智庫今天下午在張榮發基金會舉辦「2026印太戰略智庫研討會－應該如何與中國打交道」，石平獲邀出席發表短講。

立法委員沈伯洋於台上發表短講時，游智彬手持「漢奸」手板衝到坐在觀眾席第一排的石平面前，直呼「來辯論啦，釣魚台到底是誰的，釣魚台是中國的還是台灣的，捍衛釣魚台」，工作人員隨即上前將游智彬架出場，石平未多作回應。

石平於研討會後對中央社表示，這位先生說要討論，在民主社會裡面討論任何問題都是可以的；但是他要求討論的方式不對，沒有經過主持人允許，在當事人也完全不知情的情況下舉著牌子衝到面前說要討論，本身不是要討論問題的樣子。

石平表示，要求與人討論問題，應該是溫和地提出需求，透過主辦單位等正常程序提出要求，當然限於時間，不一定可以討論；但是這位先生的處理方式顯然不是討論問題的方式，他還舉著「漢奸」手板罵人，這樣怎麼討論。

石平強調，「討論前就先把我界定為漢奸，我怎麼跟你討論，那不是民主方式，也不是討論問題的方式」。