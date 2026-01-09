快訊

藍白擬共提將部分新增預算先付委 黃國昌：不只TPASS

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今在黨團記者會上說，民眾黨提案早就準備好了，不是只有TPASS。記者劉懿萱／攝影
總預算持續卡關，國民黨團擬提案依照預算法第54條，將具急迫性法案先送立法院審議，包含TPASS等新興計畫。民眾黨主席黃國昌說，民眾黨提案早就準備好了，不是只有TPASS，基於跟國民黨與民眾黨互信跟尊重，下周會跟國民黨立法院黨團幹部，負責任地詳閱所有的計畫書後再坐下來討論。 

黃國昌指出，菩薩畏因，眾生畏果這句話賴清德總統應該很清楚，總預算在立法院為什麼會這個樣子？賴總統要先問問他自己，為什麼不依法編列預算？軍人、警消有對不起他嗎？搞到他們要幫退休的警察跟消防員打團體訴訟，才可以要國家還他們每個月積欠5、6千元的退休金，台灣怎麼會變成這樣的國家？

黃國昌批評，民進黨立委加上行政院長卓榮泰、賴總統，還有臉說立法院不審預算？應該先問的是為什麼不依法編列預算？當執政黨擺爛的時候，在野黨要撐起這個國家，這句話不是說說，針對特定新興計畫，有必要依照預算法規定可以特別抽出來，民眾黨其實一直跟國民黨團溝通、協調。

黃國昌強調，民眾黨提案早就準備好了，不是只有TPASS，TPASS北北基桃四個地方首長扛下來都沒問題。不過基於國民黨與民眾黨互信、尊重，下周會跟國民黨立法院黨團幹部，負責任地詳閱所有的計畫書後，針對挑出來的計畫坐下來討論。

黃國昌也說，民進黨立委今天在議場舉牌寫「我要審預算」，並譏他們哪要審預算？只要護航預算而已。牌子應該要寫「我要錢」，真正的寫法是「我要錢，趕快給我錢。」此外，這兩天大家都在熱議營養午餐，為何現在有條件講這件事？不正是因為修財劃法嗎？改正過去中央集權又集錢，把錢全部都握在中央手上，還給地方的財源，每一個縣市長才有餘裕推動他們的施政。

