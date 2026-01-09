民眾黨有2年條款 陳昭姿卻能留任？柯文哲曝曾答應她1事

民眾黨前主席柯文哲今為人工生殖法，再度陪同立委陳昭姿拜會立法院長韓國瑜，民眾黨主席黃國昌也一同與會。不過外界仍關注兩年條款，柯文哲說，民眾黨有兩年挑款，但有答應陳昭姿一定要讓她完成代孕法案。黃國昌也補充，當初黨代表上有加但書，就是知道柯文哲有答應陳昭姿要通過代孕。

柯文哲說，他與韓國瑜本來就熟識，平常就有交情。今天拜會主要是為了陳昭姿推動的人工生殖法，去拜託韓院長，如果這個案子進到大會請他多幫忙。當然韓國瑜也非常客氣，表示這沒問題，他會處理。至於王世堅是否一起出席，他沒有參與邀請過程，不清楚具體情況。

針對兩年條款部分，柯文哲說，民眾黨是一個小黨，希望能讓更多各領域專業人士進入國會歷練，擴大影響力，所以訂了兩年更換制度。雖然交接辛苦，但希望大家把兩年當四年用。至於陳昭姿因為當初邀請加入不分區時，提到一生的心願就是推動代理孕母合法化，自己也答應她，民眾黨會將此列為優先法案，民眾黨有兩年挑款，但有答應陳昭姿讓她完成法案。

柯文哲表示，當時不認為代孕入法有什麼困難，是民生法案又不是意識型態，但做夢也沒想到自己會坐牢，後來大罷免大失敗、社會分裂，朝野對立嚴重。他強調，代孕法案先求有再求好，希望在最短時間內通過沒有爭議部分，就讓陳昭姿卸任盡快交接，有爭議的再慢慢討論，盼台灣社會不要太分裂為反對而反對，一直拉高朝野對立的氛圍。

媒體追問，如果民進黨堅持人工生殖法與代孕脫鉤處理，是否代表陳昭姿持續擔任立委？黃國昌則說，再當也是當到2028年，屆時同樣必須卸任，相信陳昭姿會持續努力，也不希望這麼重要的事情，因為民進黨為仇恨而反對，這不會是台灣社會所樂見的。

至於黨內其他委員對陳昭姿留任有歧見，黃國昌說，他不認為有什麼歧見，民眾黨的制度非常清楚，去年黨代表大會已做成決議，且也有加上但書除非主席另有指示，否則就是維持兩年條款，之所以會加但書，就是知道柯文哲有答應陳昭姿要通過代孕。

陳昭姿說，自己當初知道有兩年條款，但當時告訴柯文哲，如果一年能完成，我可以一年就離開，沒想到困難重重，但代理孕母法案三讀通過後她就會辭職。