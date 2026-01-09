國民黨團年末餐敘 羅智強：韓國瑜要大家新會繼續並肩作戰

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團今午舉辦年末聚餐，也邀請立法院正副院長韓國瑜江啟臣出席。黨團書記長羅智強說，今天沒有提到什麼議題，談話相對輕鬆，韓國瑜也勉勵大家，新的會期繼續並肩作戰。

國民黨團今午舉行年末聚餐，慰勞藍委此會期的辛勞。羅智強表示，今天餐敘輕鬆，會期快要結束，大家有些交流，對於過去、現在、未來都有展望及期許，今天有特別邀請韓國瑜跟江啟臣，就是一個會期末的聚會，那也相互交流情感，所以還滿愉悅的，大家輕鬆融洽。

媒體問及，席間是否有談到國政上的事情或總預算？羅智強表示，今天倒沒有特別提到什麼議題，今天大家談話相對輕鬆，而且重要議題都會在黨團大會討論，所以今天的場合純粹是大家相互軟性的交流。

關於韓國瑜是否對藍委有些期許，羅智強笑說「馬上幸福」，這是韓國瑜的春聯。韓國瑜覺得黨團很辛苦，兄弟姐妹很辛苦，這一年大家並肩作戰，雖然有辛苦的一面，但也有很多收穫，所以這是勉勵大家，新的會期繼續並肩作戰。

韓國瑜 羅智強 國民黨 江啟臣 立法院

