檢討1219北捷傷人事件 鄭麗君：各單位應重新檢視應變、指揮體系
台北捷運去年底發生1219隨機傷人事件，行政院副院長鄭麗君表示，國內如果遭遇系統性攻擊，規模與危害恐怕更嚴重，各單位應重新檢視應變作為，強化指揮和應變體系。她並指出，因應無人機襲擾，政府應持續強化關鍵基礎設施防護韌性，建構反制無人機系統區域聯防體系。
鄭麗君昨日主持「行政院國土安全政策會報第16次會議」她指出，此事件雖然屬於單一暴力攻擊，但未來如果遭遇系統性攻擊，其規模與危害恐怕將更為嚴重。她強調，各級政府單位有必要以最嚴謹態度設想各種情境，重新檢視現行應變作為，並強化從暴力攻擊至反恐應變的系統性指揮與應變體系。
昨日的會議同時聽取「關鍵基礎設施無人機區域聯防反制系統建置規劃」，以及「2025城鎮韌性（關鍵安全基礎設施防護）演習觀察及策進」等報告。
鄭麗君表示，因應近來中國大陸軍演及國際地緣政治變化，台灣必須做更萬全的準備，尤其面對各種新型態、灰色地帶衝突的可能性，包括無人機侵擾等風險預判，都必須事先建立聯防反制機制，並且強化資安相關措施，這些工作皆有賴各單位持續努力，才能順利推動。希望各單位詳實規劃相關應處計畫，落實平日執行，在新一年度能有更全面的韌性整備計畫。
鄭麗君同時指出，為打造韌性台灣，在國家面臨緊急狀態及天然災害時，確保政府和社會能維持正常運作，關鍵基礎設施自身的安全管理及保安防護相當重要，過去一年已建立穩固基礎，包括保二總隊進駐重要基礎設施及協同第五級保全人力，彼此合作已見成效；再加上「有想定、無腳本」演練不斷精進，並擴及城鎮韌性整合性演習，已逐漸形成韌性防護體系。
