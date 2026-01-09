快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

國民黨聲援提告爭權益 退休警消喊：我們沒對不起國家

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立院三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，行政院至今未編預算，國民黨今上午舉行「捍衛權利，依法提告！退休警消年金共同訴訟」記者會，聲援退休警消。圖／國民黨文傳會
立院三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，行政院至今未編預算，國民黨今上午舉行「捍衛權利，依法提告！退休警消年金共同訴訟」記者會，聲援退休警消。圖／國民黨文傳會

立法院三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，行政院至今未編預算，國民黨今上午舉行記者會聲援退休警消。文傳會主委吳宗憲表示，警消人員一輩子勸導人民守法，退休後卻要面對不守法的政府，嚴重破壞人民對國家的信任。面對毫無正義的政府，國民黨將免費提供律師等各項支援，全力支持退休警消捍衛權利，提出共同訴訟。

國民黨今上午舉行「捍衛權利，依法提告！退休警消年金共同訴訟」記者會，吳宗憲、前立委游毓蘭、國民黨發言人江怡臻、全國退警總會榮譽總會長耿繼文、全國退警總會總會長黃啟澤、前分局長蔡進閱及律師蔣宗佑等共同出席。

吳宗憲表示，請民進黨政府不要忘了，警消是如何在用生命保護人民，警消一輩子為國家犧牲奉獻，到老了國家卻把他們當做免洗筷。員警經常勸人民守法，但退休後面對的卻是不願意守法的政府，讓人情何以堪，嚴重破壞人民對國家的信任。

吳宗憲強調，民進黨政府現在是吵不贏就叫側翼攻擊，法律講不贏乾脆直接不遵守法律。他呼籲收到退休審定函的退警們儘速依據退警總會的建議提復審，保障自己的權益。另外，也會打一般給付之訴，請大家備好相關資料交退警協會，由協會跟國民黨對口。至於律師費的部分，國民黨已成立司法正義律師團，將負擔律師費用。

吳宗憲表示，民進黨政府對美軍購無上限，對美關稅毫無底線，卻對國人斤斤計較，此時必須要有人挺身而出維護正義。他強調「民為貴，社稷次之，君為輕。」呼籲政府回頭想一想，人民才是最重要的。

游毓蘭表示，當國家的守護者發現自己拼命換來的契約保障，竟被政府隨意撕毀，當年輕人看到前輩們退休後的處境，又如何去相信這個國家？行政院扣的不是每月幾千塊的退休金，而是台灣的國家信用、法律尊嚴以及下一代對於公職的信任。法律必須執行，承諾必須兌現，更要停止對軍公教警消制度性的霸凌。

游毓蘭強調，若行政院持續藐視國會，踐踏法制，將不再沉默，會用一切合法的方式抗爭到底。這是為了台灣的法制，為了中華民國的公平正義。

耿繼文表示，據新制調整警消退休金，員警部分一年只要20億出頭，民進黨對外宣稱要花3000多億，原來是一共計算50年，胡說八道，「我們沒有對不起國家，是國家對不起我們。」黃啟澤表示，全國退休員警非常憤怒，呼籲政院立即依法給予應有的權益，退警總會也會全力協助大家爭取權利。

蔡進閱表示，尊重行政院提釋憲，但在憲法法庭還沒有判決前就應該要執行法律，呼籲所有退警要注意保全證據，更要團結一致打團體訴訟，並提醒民進黨政府，法律不是只給人民遵守的，政府更應該帶頭來遵守，國家才能夠長治久安。

蔣宗佑說明，儘管行政院稱已提出釋憲及暫時處分，迄今憲法法庭尚未作出暫時處分判決，現在就是有效的法律，行政院申請憲法訴訟，也不是拒絕編列預算的正當理由。呼籲行政院把依法該給的退休金還給辛苦工作一輩子的員警同仁，律師團也會盡最大努力協助大家爭取應得的權利。

行政院 法律 國民黨 退休金 警察

延伸閱讀

TPASS掀起宜蘭縣長之戰 吳宗憲三問林國漳：為何只幫民進黨說話

國民黨中央1月16日協調宜蘭縣長人選 鄭麗文親曝勝選3條件

台南「老唐牛肉麵」驚傳暫停營業 吳宗憲親上火線回應

盼F-16飛官早日歸來 藍委吳宗憲籲民進黨：別拿意外扯國防預算

相關新聞

老長官立院拜會 韓國瑜贈柯文哲「馬上幸福」

民眾黨前主席柯文哲為推動人工生殖法草案，今天在民眾黨團總召黃國昌、民眾黨立委陳昭姿的陪同下，於下午1時40分赴立法院拜會...

昨不滿陳昭姿「考試不及格要留任」 林國成今改口：服從黨意

民眾黨立委陳昭姿兩年條款鬆動，有望留任，引發同黨立委林國成不滿以「考試不及格要留任」暗酸。陳昭姿昨問誰考試不及格？並說她...

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨！」 藍前中常委姚江臨今逝世

曾對國民黨前主席洪秀柱提起民事訴訟的國民黨前中常委姚江臨今天逝世，享受75歲。國民黨青年部前主任陳克威今證實這個消息，並...

辦得起阿妹演唱會？盧秀燕酸財政分級：別把台東當台北同一級

台中市長盧秀燕針對行政院新公布的財政分級制度表達強烈不滿，認為許多縣市對於分級結果感到困惑。她以台東縣與台北市並列第一級...

國民黨團年末餐敘 羅智強：韓國瑜要大家新會期續並肩作戰

國民黨立院黨團今午舉辦年末聚餐，也邀請立法院正副院長韓國瑜、江啟臣出席。黨團書記長羅智強說，今天沒有提到什麼議題，談話相...

谷立言會晤韓國瑜、江啟臣 強化美台安全經濟合作

美國在台協會（AIT）處長谷立言7日與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣會面，討論美台雙方如何在安全、經濟發展、人民交流等方面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。