國民黨團期末餐會韓國瑜到場致意 勉藍委續並肩作戰

中央社／ 台北9日電

國民黨團今天舉辦期末餐會，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣到場致意。國民黨團書記長羅智強表示，今天餐會氣氛輕鬆，未特別提到什麼議題。韓國瑜覺得黨團很辛苦，勉勵大家新的會期繼續並肩作戰。

國民黨立法院黨團今天中午舉行會期末餐會，幾乎所有的國民黨立委都到場參加，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等人也到場致意。

國民黨團書記長羅智強在餐會後接受媒體聯訪時表示，今天的餐敘很輕鬆，主要就是這個會期快結束了，黨團成員彼此交流，也包括未來的展望。今天也特別邀請韓國瑜、江啟臣到場，大家相互交流情感，所以整場餐會的氣氛蠻愉悅的，大家都很輕鬆融洽。

媒體詢問，餐會中是否有談到總預算等議題。羅智強指出，今天沒有特別提到什麼議題，大家的談話都是相對比較輕鬆。因為重要議題在黨團大會中都會有討論，所以餐會的場合，大家純粹就是軟性交流。

對於韓國瑜是否有給黨團什麼期許，羅智強表示，就是韓國瑜公布的馬年春聯「馬上幸福」。韓國瑜也是覺得黨團都很辛苦，這一年大家並肩作戰，雖然有辛苦的一面，但也有很多的收穫，所以韓國瑜勉勵大家新的會期就繼續並肩作戰。

韓國瑜 國民黨 羅智強

相關新聞

老長官立院拜會 韓國瑜贈柯文哲「馬上幸福」

民眾黨前主席柯文哲為推動人工生殖法草案，今天在民眾黨團總召黃國昌、民眾黨立委陳昭姿的陪同下，於下午1時40分赴立法院拜會...

昨不滿陳昭姿「考試不及格要留任」 林國成今改口：服從黨意

民眾黨立委陳昭姿兩年條款鬆動，有望留任，引發同黨立委林國成不滿以「考試不及格要留任」暗酸。陳昭姿昨問誰考試不及格？並說她...

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨！」 藍前中常委姚江臨今逝世

曾對國民黨前主席洪秀柱提起民事訴訟的國民黨前中常委姚江臨今天逝世，享受75歲。國民黨青年部前主任陳克威今證實這個消息，並...

辦得起阿妹演唱會？盧秀燕酸財政分級：別把台東當台北同一級

台中市長盧秀燕針對行政院新公布的財政分級制度表達強烈不滿，認為許多縣市對於分級結果感到困惑。她以台東縣與台北市並列第一級...

國民黨團年末餐敘 羅智強：韓國瑜要大家新會期續並肩作戰

國民黨立院黨團今午舉辦年末聚餐，也邀請立法院正副院長韓國瑜、江啟臣出席。黨團書記長羅智強說，今天沒有提到什麼議題，談話相...

谷立言會晤韓國瑜、江啟臣 強化美台安全經濟合作

美國在台協會（AIT）處長谷立言7日與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣會面，討論美台雙方如何在安全、經濟發展、人民交流等方面...

