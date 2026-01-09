鄭麗文出席幸福企業頒獎 喊推未來帳戶為孩子創造希望

國民黨主席鄭麗文今日出席1111人力銀行於台北寒舍艾美酒店舉辦的「幸福企業頒獎典禮」。鄭麗文致詞表示，台灣面臨少子化、青年貧窮等雙重危機，國民黨、民眾黨合作推出兒童未來帳戶政策，為下一代創造希望，凝聚社會力量並拒絕惡鬥、內耗，才能集中資源解決問題。

鄭麗文今出席1111人力銀行幸福企業頒獎典禮，她與立法院前院長王金平、1111人力銀行總裁林文雄、新北市副市長劉和然互動留影。

鄭麗文表示，民間企業在創造就業機會、提供經濟動能的同時，更是穩定家庭與鼓勵生育的重要夥伴。多數父母現都是雙薪家庭，時間、心力、經濟壓力大，政府、企業應共同承擔育兒責任。

鄭麗文指出，國民黨、民眾黨近期共同推動台灣兒童未來帳戶重大政策，目標是「投資下一代、投資台灣未來」。此政策規畫每位新生兒自出生起，政府在其帳戶存入新台幣5萬元，並每年追加1萬元，直至12歲止。該基金在孩子成年前由國家代為投資台灣經濟與股市相關指數，18歲後方可動用。

鄭麗文說，讓孩子與台灣經濟一同成長也學會理財。青年可將基金用於升學、結婚或創業，不必再為學貸與高房價所苦。企業若願意自願加碼投資員工子女帳戶，將享有抵稅優惠，這是政府、企業與家庭三方共榮的創新制度。

鄭麗文強調，台灣的少子化問題已成國安危機，唯有凝聚社會力量，拒絕惡鬥與內耗，才能集中資源解決真正的問題。讓藍白政策合作成為助力，不是分裂；讓政策接軌人民需要，而非政黨私心。唯有如此，才能讓每個孩子都能無憂成長，讓台灣擁有更幸福美滿的未來。