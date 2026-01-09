快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

鄭麗文出席幸福企業頒獎 喊推未來帳戶為孩子創造希望

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（右二）今上午出席「1111人力銀行-幸福企業」頒獎典禮應邀致詞，與立法院前院長王金平（右三）、111人力銀行的董事長林文雄（右一）等進行開幕儀式。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文（右二）今上午出席「1111人力銀行-幸福企業」頒獎典禮應邀致詞，與立法院前院長王金平（右三）、111人力銀行的董事長林文雄（右一）等進行開幕儀式。記者黃義書／攝影

國民黨主席鄭麗文今日出席1111人力銀行於台北寒舍艾美酒店舉辦的「幸福企業頒獎典禮」。鄭麗文致詞表示，台灣面臨少子化、青年貧窮等雙重危機，國民黨、民眾黨合作推出兒童未來帳戶政策，為下一代創造希望，凝聚社會力量並拒絕惡鬥、內耗，才能集中資源解決問題。

鄭麗文今出席1111人力銀行幸福企業頒獎典禮，她與立法院前院長王金平、1111人力銀行總裁林文雄、新北市副市長劉和然互動留影。

鄭麗文表示，民間企業在創造就業機會、提供經濟動能的同時，更是穩定家庭與鼓勵生育的重要夥伴。多數父母現都是雙薪家庭，時間、心力、經濟壓力大，政府、企業應共同承擔育兒責任。

鄭麗文指出，國民黨、民眾黨近期共同推動台灣兒童未來帳戶重大政策，目標是「投資下一代、投資台灣未來」。此政策規畫每位新生兒自出生起，政府在其帳戶存入新台幣5萬元，並每年追加1萬元，直至12歲止。該基金在孩子成年前由國家代為投資台灣經濟與股市相關指數，18歲後方可動用。

鄭麗文說，讓孩子與台灣經濟一同成長也學會理財。青年可將基金用於升學、結婚或創業，不必再為學貸與高房價所苦。企業若願意自願加碼投資員工子女帳戶，將享有抵稅優惠，這是政府、企業與家庭三方共榮的創新制度。

鄭麗文強調，台灣的少子化問題已成國安危機，唯有凝聚社會力量，拒絕惡鬥與內耗，才能集中資源解決真正的問題。讓藍白政策合作成為助力，不是分裂；讓政策接軌人民需要，而非政黨私心。唯有如此，才能讓每個孩子都能無憂成長，讓台灣擁有更幸福美滿的未來。

鄭麗文 帳戶

延伸閱讀

「國共論壇」傳月底北京舉行 鄭麗文明天公開說明

逾半藍委到場支持選竹縣長 徐欣瑩喊：黨內初選全民調最公平

睽違9年傳國共論壇月底北京舉行 鄭麗文：明有公開說法

蕭旭岑月底帶隊赴國共論壇 牛煦庭：對話可降低衝突風險、會守好立場

相關新聞

老長官立院拜會 韓國瑜贈柯文哲「馬上幸福」

民眾黨前主席柯文哲為推動人工生殖法草案，今天在民眾黨團總召黃國昌、民眾黨立委陳昭姿的陪同下，於下午1時40分赴立法院拜會...

昨不滿陳昭姿「考試不及格要留任」 林國成今改口：服從黨意

民眾黨立委陳昭姿兩年條款鬆動，有望留任，引發同黨立委林國成不滿以「考試不及格要留任」暗酸。陳昭姿昨問誰考試不及格？並說她...

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨！」 藍前中常委姚江臨今逝世

曾對國民黨前主席洪秀柱提起民事訴訟的國民黨前中常委姚江臨今天逝世，享受75歲。國民黨青年部前主任陳克威今證實這個消息，並...

辦得起阿妹演唱會？盧秀燕酸財政分級：別把台東當台北同一級

台中市長盧秀燕針對行政院新公布的財政分級制度表達強烈不滿，認為許多縣市對於分級結果感到困惑。她以台東縣與台北市並列第一級...

國民黨團年末餐敘 羅智強：韓國瑜要大家新會期續並肩作戰

國民黨立院黨團今午舉辦年末聚餐，也邀請立法院正副院長韓國瑜、江啟臣出席。黨團書記長羅智強說，今天沒有提到什麼議題，談話相...

谷立言會晤韓國瑜、江啟臣 強化美台安全經濟合作

美國在台協會（AIT）處長谷立言7日與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣會面，討論美台雙方如何在安全、經濟發展、人民交流等方面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。