昨不滿陳昭姿「考試不及格要留任」 林國成今改口：服從黨意

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。民進黨立委林淑芬（左後）認為代理孕母存在道德和人權疑慮，應該跟人工生殖法脫鉤，而長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿（右前）手舉資料表達立場。記者林澔一／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。民進黨立委林淑芬（左後）認為代理孕母存在道德和人權疑慮，應該跟人工生殖法脫鉤，而長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿（右前）手舉資料表達立場。記者林澔一／攝影

民眾黨立委陳昭姿兩年條款鬆動，有望留任，引發同黨立委林國成不滿以「考試不及格要留任」暗酸。陳昭姿昨問誰考試不及格？並說她與民眾黨前主席柯文哲訂的不是兩年條款，是代孕法案完成。對此，林國成今說，不分區本來就是服從黨的意志，至於黨怎麼做不予置評。

柯文哲上周現身立法院，陪同民眾黨立委陳昭姿拜會朝野黨團，請託人工生殖法修法納入代理孕母，但會期僅剩20天，陳昭姿兩年條款鬆動，有望留任。

林國成日前在政論節目上說，身為不分區立委尊重黨中央，但若用個案沒有通過就可以留任，就像考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任，不太符合邏輯。黨部如何決定，他們會遵守，但黨中央還是要考量老百姓的觀感。

陳昭姿昨問，他說考試不及格，是誰考試不及格？這跟考試有關係嗎？我不了解他談話的真正意思，因為我沒有直接跟他請教過。大家都很關心兩年條款，但她跟柯P訂的不是兩年條款，訂的是代孕法案完成。

對此，林國成今回應，他們遵守黨中央規定，不分區本來就是服從黨的意志，至於黨如何去做不予置評，「只有一句話，服從。」

媒體追問，若陳昭姿因人工生殖法留下公平嗎？林國成僅表示「這要去問黨部。」

陳昭姿 林國成 民眾黨

