昨不滿陳昭姿「考試不及格要留任」 林國成今改口：服從黨意
民眾黨立委陳昭姿兩年條款鬆動，有望留任，引發同黨立委林國成不滿以「考試不及格要留任」暗酸。陳昭姿昨問誰考試不及格？並說她與民眾黨前主席柯文哲訂的不是兩年條款，是代孕法案完成。對此，林國成今說，不分區本來就是服從黨的意志，至於黨怎麼做不予置評。
柯文哲上周現身立法院，陪同民眾黨立委陳昭姿拜會朝野黨團，請託人工生殖法修法納入代理孕母，但會期僅剩20天，陳昭姿兩年條款鬆動，有望留任。
林國成日前在政論節目上說，身為不分區立委尊重黨中央，但若用個案沒有通過就可以留任，就像考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任，不太符合邏輯。黨部如何決定，他們會遵守，但黨中央還是要考量老百姓的觀感。
陳昭姿昨問，他說考試不及格，是誰考試不及格？這跟考試有關係嗎？我不了解他談話的真正意思，因為我沒有直接跟他請教過。大家都很關心兩年條款，但她跟柯P訂的不是兩年條款，訂的是代孕法案完成。
對此，林國成今回應，他們遵守黨中央規定，不分區本來就是服從黨的意志，至於黨如何去做不予置評，「只有一句話，服從。」
媒體追問，若陳昭姿因人工生殖法留下公平嗎？林國成僅表示「這要去問黨部。」
