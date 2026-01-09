曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨！」 藍前中常委姚江臨今逝世

曾對國民黨前主席洪秀柱提起民事訴訟的國民黨前中常委姚江臨今天逝世，享壽75歲。國民黨青年部前主任陳克威今證實這個消息，並在臉書表示，「辛苦了，走完人生這條路，不得不給您奇幻的人生熱烈的喝彩，親朋好友們，一起懷念並熱鬧地陪國民黨最機車的中常委，下台一鞠躬。」

姚江臨人生謝幕。陳克威今在臉書表示，有次陪姚江臨抽菸時，不經意的問了姚一句，為何這麼挺國民黨？國民黨一再讓姚失望，為何始終不離不棄？他記得姚吐了口菸，告訴他：「或許骨子裡DNA就是國民黨！」

陳克威表示，他自己不是工會體系出身，但卻跟著一位生於草根 長於基層的勞工運動者，學習什麼是政治參與，讓他知道原來處廟堂之高的國民黨高層，也有這樣一位永遠穿布鞋騎機車開常會的中常委。

陳克威表示，每次只要有公開致辭場合，就會看姚江臨不斷練習與修稿，雖然最後上台，姚江臨也是不照稿致辭 ，甚至嚴重的台灣國語讓台下也有聽沒有懂，但姚江臨特殊的人格魅力與肢體動作，還是能擄獲全場的掌聲。

陳克威表示，「辛苦了，走完人生這條路，不得不給您奇幻的人生熱烈的喝采，知道您喜歡熱鬧，喜歡大家注意到您，就麻煩大家、長官、親朋好友們，一起懷念並熱鬧地陪國民黨最機車的中常委，下台一鞠躬。」

陳克威說，姚江臨約在上午9時30分離開。