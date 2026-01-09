辦得起阿妹演唱會？盧秀燕酸財政分級：別把台東當台北同一級

台中市長盧秀燕針對行政院新公布的財政分級制度表達強烈不滿，認為許多縣市對於分級結果感到困惑。她以台東縣與台北市並列第一級為例，指出兩地財力差距高達1700億，分級標準顯然不符現況。盧市長呼籲中央應與22縣市協商，審視各地真實財力，制定公平且符合需求的財政分級。

針對行政院近期公布的各縣市財政分級調整，引發多個縣市強烈質疑公平性；台中市從第二級被降為第三級，市長盧秀燕今天公開為地方政府抱不平，直指調整過程不明所以，她呼籲中央應主動與22縣市商量，切勿閉門造車，應制定符合現實的財政分級。

面對中央的財政分級亂象，竟將台東、台北竟並列「第一級」，盧秀燕指出，有人就開玩笑說，「不要以為台北市辦得起張惠妹的演唱會，台東也辦得起，你就把台東的財力分級拉到跟台北市一樣第一級」。

盧秀燕表示，台北市與台東縣的財力相差高達1700億元，在行政院的分級體系中，兩者卻被列為同一等級，這完全不符合地方財政的真實運作狀況，台中市更從第二級被降為第三級，強調中央在如此重大的政策調整時，事前完全沒有跟地方22縣市商量，導致許多縣市在不知情的情況下「被調升」或「被調降」，這不僅缺乏透明度，更嚴重脫離地方現狀。

盧市長並說，「我要替很多縣市發聲」，這樣的調整完全沒有考慮到地方財政真正的狀況，中央也沒有跟地方22縣市商量，強調許多縣市對於被調升或調降的原因感到困惑。以台東為例，它跟台北市的財力相差1700億，卻同樣被列為第一級，且結果不符現況，建議中央應該要跟地方22縣市一起商量，確實審視每個縣市財力的情況，以符合需求。

盧市長同時呼籲中央重回談判桌，建議中央政府應該放下身段，與22縣市坐下來共同商量，確實審視每個縣市的稅收、債務與建設支出等真實財力情況。她強調，唯有建立透明且符合需求的標準，才能落實公平的補助制度，確保地方建設不因偏頗的分級制度受阻。