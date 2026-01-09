民進黨：傳國共論壇將恢復 國民黨又要拿什麼去交換？

有媒體披露，國民黨主席鄭麗文上任後，已停辦一段時間的國共論壇即將恢復舉行。民進黨質疑，國民黨這次又要拿什麼交換國共論壇門票？

民進黨今天透過臉書指出，國共論壇時間可能落在一月底，到時候會由國民黨副主席蕭旭岑帶隊前往北京交流，甚至也有新聞傳出，蕭旭岑此行是為了替「鄭習會」鋪路，面對這些報導，蕭旭岑不但沒有否認，還說一切都在進行中。

民進黨表示，這不禁讓人好奇，繼之前傳出「鄭習會的三張門票」後，這次國民黨又要拿什麼去交換國共論壇的門票？門票一：國民黨由立委翁曉玲擔任立法院程序委員會召委，連續六次阻擋國防特別預算條例付委審查，讓關係到國軍戰力、台灣安全的8年1.25兆元國防特別預算，連審查的機會都沒有。

民進黨指出，門票二：國民黨由立委陳玉珍提案推動離島建設條例修法，想開放中國產品跳過中央審查，直接進入離島洗產地，即使有眾多公民團體、學者專家示警，國民黨依然堅持把法案逕付二讀，不給討論，就想強行表決通過。

民進黨表示，擋軍購、開後門，這就是國民黨拿去交換國共論壇門票的籌碼嗎？更別提國民黨近兩年在國會不斷強推許多毀憲、貪汙法案，意圖拆除台灣安全防線、弱化政府治理能力，種種行徑難道也都是為了向中共示好，交換對話機會嗎？要敬告國民黨，不要將政黨利益置於國家利益之上，台灣的安全不該是拿去向中國共產黨示好的籌碼。