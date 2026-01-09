快訊

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

館長陳之漢直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

預言 Joeman 翻車成名！星座專家白瑜遭控「與已婚男泡湯」 6點聲明喊告

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨：傳國共論壇將恢復 國民黨又要拿什麼去交換？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，敬告國民黨，不要將政黨利益置於國家利益之上，台灣的安全不該是拿去向中國共產黨示好的籌碼。圖／聯合報系資料照片
民進黨表示，敬告國民黨，不要將政黨利益置於國家利益之上，台灣的安全不該是拿去向中國共產黨示好的籌碼。圖／聯合報系資料照片

有媒體披露，國民黨主席鄭麗文上任後，已停辦一段時間的國共論壇即將恢復舉行。民進黨質疑，國民黨這次又要拿什麼交換國共論壇門票？

民進黨今天透過臉書指出，國共論壇時間可能落在一月底，到時候會由國民黨副主席蕭旭岑帶隊前往北京交流，甚至也有新聞傳出，蕭旭岑此行是為了替「鄭習會」鋪路，面對這些報導，蕭旭岑不但沒有否認，還說一切都在進行中。

民進黨表示，這不禁讓人好奇，繼之前傳出「鄭習會的三張門票」後，這次國民黨又要拿什麼去交換國共論壇的門票？門票一：國民黨由立委翁曉玲擔任立法院程序委員會召委，連續六次阻擋國防特別預算條例付委審查，讓關係到國軍戰力、台灣安全的8年1.25兆元國防特別預算，連審查的機會都沒有。

民進黨指出，門票二：國民黨由立委陳玉珍提案推動離島建設條例修法，想開放中國產品跳過中央審查，直接進入離島洗產地，即使有眾多公民團體、學者專家示警，國民黨依然堅持把法案逕付二讀，不給討論，就想強行表決通過。

民進黨表示，擋軍購、開後門，這就是國民黨拿去交換國共論壇門票的籌碼嗎？更別提國民黨近兩年在國會不斷強推許多毀憲、貪汙法案，意圖拆除台灣安全防線、弱化政府治理能力，種種行徑難道也都是為了向中共示好，交換對話機會嗎？要敬告國民黨，不要將政黨利益置於國家利益之上，台灣的安全不該是拿去向中國共產黨示好的籌碼。

國共論壇 國民黨 民進黨

延伸閱讀

「國共論壇」傳月底北京舉行 鄭麗文明天公開說明

睽違9年傳國共論壇月底北京舉行 鄭麗文：明有公開說法

蕭旭岑月底帶隊赴國共論壇 牛煦庭：對話可降低衝突風險、會守好立場

國民黨中央1月16日協調宜蘭縣長人選 鄭麗文親曝勝選3條件

相關新聞

辦得起阿妹演唱會？盧秀燕酸財政分級：別把台東當台北同一級

台中市長盧秀燕針對行政院新公布的財政分級制度表達強烈不滿，認為許多縣市對於分級結果感到困惑。她以台東縣與台北市並列第一級...

昨不滿陳昭姿「考試不及格要留任」 林國成今改口：服從黨意

民眾黨立委陳昭姿兩年條款鬆動，有望留任，引發同黨立委林國成不滿以「考試不及格要留任」暗酸。陳昭姿昨問誰考試不及格？並說她...

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨！」 藍前中常委姚江臨今逝世

曾對國民黨前主席洪秀柱提起民事訴訟的國民黨前中常委姚江臨今天逝世，享受75歲。國民黨青年部前主任陳克威今證實這個消息，並...

為代孕「風險」就原地踏步 台灣還有立法討論的勇氣？

立法院衛環委員會昨排審「人工生殖法」草案，代理孕母四個字成為委員會引爆衝突的關鍵字，民進黨立委林淑芬不滿民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母，卻僅在提案中提出九條相關的法案，諷其為「陳九條」；陳昭姿則強調，林淑芬等人所提的爭議，如棄養等，在野黨的修正草案與優生保健法等皆有規範。雙方你一來我一往，在憤怒中失焦，讓代孕政策幾乎無法往前一步，也讓代孕爭議更加難解。

賴總統揭三好工作 強調詐騙零容忍、廉政是基本

賴清德總統8日出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」，他向結業生提出「堅定做好反統戰、反滲透、反併吞工作」、「全面掃...

民進黨：傳國共論壇將恢復 國民黨又要拿什麼去交換？

有媒體披露，國民黨主席鄭麗文上任後，已停辦一段時間的國共論壇即將恢復舉行。民進黨質疑，國民黨這次又要拿什麼交換國共論壇門...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。