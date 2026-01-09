擺脫「行人地獄」民團列5大訴求 籲從駕訓與考照改革補
民間團體與立法委員上午在立法院舉行記者會，肯定交通部啟動駕訓與考照制度改革的第一步，並指出新制中確實納入部分先前民團連署書的建議內容，但認為多數核心訴求仍未被採納，且至今未見明確的改革時程規劃。
民團直言，台灣現行駕訓與考照制度長期積弊，訓練內容與實際道路風險脫節，導致大量缺乏安全意識的駕駛人上路，不僅被視為「行人地獄」形成的重要原因之一，也讓所有用路人的生命安全長期暴露在風險之中。與會者指出，台灣每十萬人交通死亡數明顯高於多數先進國家，交通事故更長年位居兒少死因前列，顯示問題並非個案，而是制度性失能。若僅止於局部調整，無法真正改善交通安全現況。
記者會中，民團共同提出「5大關鍵訴求」，強調唯有從駕訓與考照的源頭補足缺口，建立以安全為核心的駕駛駕駛文化，才能真正保障駕駛人、機車騎士與行人等所有用路人的生命安全。
