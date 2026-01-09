1月27日重啟國共論壇、3月鄭習會衝擊選情？王金平回應了

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
立法院前院長王金平今日被問到此時是否為兩岸融冰契機？他說，現在能跟大陸往來溝通，相信對兩岸情勢應該也有緩解的作用。 記者曾原信／攝影
前立法院長、國民黨最高榮譽王金平今天參加1111人力銀行今天舉行「幸福企業頒獎典禮」，會前被問到1月27日將重啟國共論壇，國民黨副主席蕭旭岑將率團出席，3月則由國民黨主席鄭麗文與中共國家主席習近平會面，王金平表示自己並不知情；對此時是否為兩岸融冰契機？王金平則說，現在能跟大陸往來溝通，他相信對兩岸情勢應該也有緩解的作用。

王金平表示，對於國共論壇、鄭習會可能3月登場等消息，自己沒有參與黨務，「雖然是最高顧問，但是他們需要顧的時候才顧，問的時候我才問」，所以他不知道黨如何安排，「他們還沒讓我知道」。

媒體追問，國共論壇重啟跟鄭習會，會是兩岸好的融冰契機嗎？王金平說，對國民黨來講，「現在能跟大陸有所往來溝通，我相信對兩岸情勢應該也有緩解的作用」。

媒體再問：今年是選舉年，這時重啟國共論壇，是否衝擊艱困選區選情？王金平表示，黨中央有黨中央的看法吧，他們一定有經過經過詳細評估分析，他尊重黨的做法。

至於身為最高顧問對此事意見？王金平重申，自己沒有參與黨務，但黨中央一定有經過詳細的評估，認為這樣對兩岸情勢緩解有相當幫助，對選情還是會有所助益。

國共論壇 王金平 國民黨

