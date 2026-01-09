你的TPASS通勤月票還有救？藍營要中央優先審沒爭議預算

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議曾獻瑩。本報系資料照／記者余承翰攝影
今年度中央政府總預算案卡關，尚未進入立法院審議階段，TPASS通勤月票恐斷炊，北市經費只能撐到年中？國民黨北市議員曾獻瑩點出，今年撥款流程不同以往，要審查完才能撥付，他喊話中央，涉及全國百萬通勤族權益，應優先審查攸關沒爭議的民生預算。

曾獻瑩說，2023年至2025年TPASS通勤月票由中央以特別預算編列，即使總預算尚未完成審議，撥款機制仍可運作；今年起改列公務預算，依法須待中央總預算完成審查後才能撥付，流程與過去不同，外界因此產生疑問。

他指出，今年北市TPASS通勤月票63億元預算，包含55%中央出、45%地方出，若中央預算卡關，的確在年中預算就沒了。TPASS通勤月票涉及全國百萬通勤族權益，攸關沒有爭議的民生預算，應優先完成審查；至於需進一步討論的項目可依程序再行處理，請中央盡快推動相關作業，避免影響通勤族權益。

TPASS 通勤族

