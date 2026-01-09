影／日議員石平拜會立院 強調台、日攜手維護台海和平

桃園市政府近日推出「買年貨來桃園」新春系列活動，其中因邀請民眾結合旗袍體驗，以復古舞台及50攤特色攤位，讓市民走進老城區感受年節氛圍。卻讓民進黨性別平等事務部在臉書發文猛批：「張善政不評論女性身材，就不會選舉嗎？」對此國民黨桃園市議員詹江村昨(8)日晚間也在臉書反擊民進黨，認為其判斷雙標，並指出過去前桃園市長鄭文燦在舉辦活動時狠踩性平紅線的舊例。

2026-01-09 08:57