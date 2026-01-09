影／日議員石平拜會立院 強調台、日攜手維護台海和平

快訊

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
日本維新會參議員石平（前左）上午前往立法院外交與國防委員會拜會，由召委王定宇（右）出面接待。記者陳正興／攝影
日本維新會參議員石平（前左）上午前往立法院外交與國防委員會拜會，由召委王定宇（右）出面接待。記者陳正興／攝影

致力於推動「人權侵害制裁法」立法的日本維新會議員石平，因其鮮明的民主立場使其遭中國政府列入制裁名單。此次受印太戰略智庫執行長矢板明夫邀請，石平參議員率領日本政學界訪團拜會立法院外交及國防委員會，由委員會召委王定宇出面接待。

參議員石平以「遭中國制裁者」之身份順利入境台灣，不僅象徵台日民主同盟的韌性，更以行動向國際宣示「台灣與中國互不隸屬」之現狀。本次拜會，雙方將針對深化台日友好關係、共同抗衡威權擴張以及反制跨境鎮壓等議題進行交流。石平在致詞時表示，日本被中國制裁的議員只有他，希望日本能多幾位議員被制裁，證明對中國幹了很多好事。石平也提到台灣與日本應要能多交流、合作，是應該要認真進行的事情不能拖延，台、日兩個國攜手維護台海的和平，台灣海峽的和平就是亞洲的和平，就是印太地區的和平，甚至世界的和平，所以台日是為和平而戰，眾人一起努力。

日本維新會參議員石平上午前往立法院外交與國防委員會拜會，直指維護台灣海峽和平就是亞洲和平，就是印太地區和平、甚至是世界和平。記者陳正興／攝影
日本維新會參議員石平上午前往立法院外交與國防委員會拜會，直指維護台灣海峽和平就是亞洲和平，就是印太地區和平、甚至是世界和平。記者陳正興／攝影
日本維新會參議員石平（左三）上午前往立法院外交與國防委員會拜會，由召委王定宇（右三）出面接待，並致贈紀念品；左二為印太戰略智庫執行長矢板明夫。記者陳正興／攝影
日本維新會參議員石平（左三）上午前往立法院外交與國防委員會拜會，由召委王定宇（右三）出面接待，並致贈紀念品；左二為印太戰略智庫執行長矢板明夫。記者陳正興／攝影

日本維新會 議員 台日

