【重磅快評】朱門酒肉臭？黃偉哲離陳其邁車尾燈更遠了

台北市長蔣萬安推學生免費營養午餐政策，效應擴及全台，台南市長黃偉哲卻批蔣的政策造成別人困擾，「朱門酒肉臭，路有凍死骨」；不巧的是，素有兄弟交情的高雄市長陳其邁也喊跟進免費營養午餐政策。黃偉哲的「朱門酒肉臭」，可能要重新定義了。

學生免費營養午餐政策雖非台北市首創，但蔣萬安在財劃法修法上路後擇時推出，確實展現精準的政治判斷，也「迫使」還沒有上路的藍綠縣市及時跟進；其中綠營最受矚目者，莫過於後勢看好的高雄市長陳其邁了。

在陳其邁喊跟進之前， 台南市長黃偉哲不改政治慣性，先批蔣萬安一頓。他批新版財劃法造成北富南窮，讓特定財政優渥縣市大撒幣，台北得以推動「生生喝鮮奶」及營養午餐免費等政策，不只「朱門酒肉臭」，還得面臨「同島不同命」的不公不義，台北市炫富，大概除了馬路不是的金子打造外，其他什麼都做了。

黃偉哲這次罵得可兇了，但沒想到和他稱兄道弟的高雄市長陳其邁及爭取台南市長提名的民進黨立委林俊憲、陳亭妃都迅速「背叛」，陳其邁還加碼自籌4.5億元經費推動學校午餐使用符合三章1Q標準的食材，確保使用國產可溯源食材。如果台北市是「朱門酒肉臭」，高雄市也能比照，何獨黃偉哲把台南形容為「路有凍死骨」？

先說「同島不同命」，免費營養午餐已非藍營專利，在陳其邁喊跟進之前，民進黨執政的澎湖縣早在2018年就推動學生免費營養午餐，台南財力有不如澎湖嗎？再說「生生喝鮮奶」，不只台北，桃園、彰化、雲林、嘉義縣市、屏東、基隆、台中、高雄、新竹縣市、苗栗等縣市都以自籌經費讓學童周周喝鮮奶或豆漿，台南是少數還沒上路的縣市，黃偉哲談這個，不會不好意思嗎？

藍營不免要見縫插針，藍委羅智強笑稱，蔣萬安、盧秀燕、陳其邁宣布營養午餐免費，但黃偉哲卻酸「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，黃偉哲可能跟陳其邁關係不太好，行政院長卓榮泰可能跟陳其邁也有仇，陳其邁也許已威脅到賴清德總統的地位。

雖是笑話一則，但卻真實反映陳其邁和黃偉哲目前在政治行情上確實不在同一個檔次，陳其邁在中央執政不力的困局中，必須要打開一條活路。但真要說「朱門酒肉臭」，恐怕還比較適用在執政多年的綠營身上，黃偉哲明顯用詞不當。

遠的不說，以台南市為例， 台南市經發局前局長陳凱凌涉貪與性招待及行政院前發言人陳宗彥在台南市政府任職期間涉嫌接受酒店業者性招待及關說。陳凱凌被判6年5月徒刑，褫奪公權5年，目前已入監服刑，陳宗彥一審無罪，但檢方已提上訴，案件仍在進行中，那一件不是朱門酒肉臭？

2024大選期間，民進黨組織部主任進出酒店，甚至不避諱穿著民進黨制服；去年底勞動部就安基金被爆濫用，前部長許銘春用基金辦個人演唱會及拍沙龍照，底下主管拿基金裝潢辦公室、買咖啡；疫情期間，政院南辦執行長無視禁令帶頭到Villa爽吃火鍋，例子多到數不完。黃偉哲不只用詞不當，更是健忘，表現讓人失望，更看不到陳其邁的車尾燈了。