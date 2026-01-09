快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

藍擬先放行審TPASS等民生預算 綠籲全案審查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片

今年度總預算案卡關，國民黨立院黨團今天擬提出補救辦法，讓總預算就算未審畢，新興計畫只要經立院同意即可動支，包含TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目有望先行付委審查。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，立法院藍白多數領薪水不審預算，一定要民眾一個個提醒哪些要通過，才願意被動將預算放行，這不是最高立法機關應有的態度。

民進黨立委吳思瑤表示，全案都要審，不要被罵怕了，總預算全案都要審就是立法委員職責，不該拆解預算選擇性審查，每一筆預算都非常重要，審預算不是擠牙膏，TPASS很重要，國民黨回心轉意為國民黨縣市長解套。吳也說，在野黨立委是為了解決台北市長蔣萬安難題。

鍾佳濱表示，一包預算案送過來，國民黨挑喜歡的通過，那為何不全案審查？現在點餐式審預算，民間反應大就通過、沒反應的就擺著，這樣的審查態度，一個口令一個動作，令人遺憾，人民不是乞丐、立委不是皇帝，這個絕不是民主國家應有態度。

國民黨 總預算 鍾佳濱 TPASS

延伸閱讀

綠籲支持國防讓預算付委審議 藍：先編列軍人加薪

國軍新版機密資訊標註引熱議 綠：國防部可適度說明

指柯文哲包牌式發言釀不當連結 民進黨團：政黨合作無關司法交換

沈伯洋住家衛星影像被散播 民進黨團：藍白不吭聲 助中共打壓

相關新聞

內政部：總預算延宕卡治水與空中救援計畫 新發署難如期籌設

115年度中央政府總預算案尚未進入立院審議階段，行政院長卓榮泰昨說，總計將影響新台幣2992億元預算。內政部長劉世芳表示...

民進黨轟張善政「穿旗袍展現身材」物化女性 詹江村批雙標：鄭文燦情趣道具拍屁股

桃園市政府近日推出「買年貨來桃園」新春系列活動，其中因邀請民眾結合旗袍體驗，以復古舞台及50攤特色攤位，讓市民走進老城區感受年節氛圍。卻讓民進黨性別平等事務部在臉書發文猛批：「張善政不評論女性身材，就不會選舉嗎？」對此國民黨桃園市議員詹江村昨(8)日晚間也在臉書反擊民進黨，認為其判斷雙標，並指出過去前桃園市長鄭文燦在舉辦活動時狠踩性平紅線的舊例。

影／韓國瑜江啟臣將到鎮瀾宮送春聯 預告影片最後2秒爆笑

立法院長韓國瑜與副院長江啟臣8日一起拍片，預告二人後天周六早上8時30分，將到大甲鎮瀾宮送聯名春聯，影片最後二秒爆笑，韓...

封關民調釋出政治訊號 雨晴數據引發「英系態度」討論

民進黨台南市長初選進入封關前最後關鍵階段，由雨晴指標公布的最新民調結果，引發政壇關注。該份民調顯示，民進黨立委陳亭妃支持...

批陸「跨境施壓」制裁 賴總統：證明兩岸互不隸屬

法務部調查局昨舉行調查班第六十二期結業典禮，賴清德總統出席，針對大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列為「台獨...

1月27日重啟國共論壇、3月鄭習會衝擊選情？王金平回應了

前立法院長、國民黨最高榮譽王金平今天參加1111人力銀行今天舉行「幸福企業頒獎典禮」，會前被問到1月27日將重啟國共論壇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。