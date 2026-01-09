藍擬先放行審TPASS等民生預算 綠籲全案審查

今年度總預算案卡關，國民黨立院黨團今天擬提出補救辦法，讓總預算就算未審畢，新興計畫只要經立院同意即可動支，包含TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目有望先行付委審查。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，立法院藍白多數領薪水不審預算，一定要民眾一個個提醒哪些要通過，才願意被動將預算放行，這不是最高立法機關應有的態度。

民進黨立委吳思瑤表示，全案都要審，不要被罵怕了，總預算全案都要審就是立法委員職責，不該拆解預算選擇性審查，每一筆預算都非常重要，審預算不是擠牙膏，TPASS很重要，國民黨回心轉意為國民黨縣市長解套。吳也說，在野黨立委是為了解決台北市長蔣萬安難題。

鍾佳濱表示，一包預算案送過來，國民黨挑喜歡的通過，那為何不全案審查？現在點餐式審預算，民間反應大就通過、沒反應的就擺著，這樣的審查態度，一個口令一個動作，令人遺憾，人民不是乞丐、立委不是皇帝，這個絕不是民主國家應有態度。