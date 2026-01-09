快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

聽新聞
0:00 / 0:00

睽違9年傳國共論壇月底北京舉行 鄭麗文：明有公開說法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文上任後，停辦9年的國共論壇將於1月27日至29日於北京舉辦，國民黨方面由國民黨副主席蕭旭岑領隊。鄭麗文今日對此暫不予表態，只說明天會有公開說法。

據「梅花新聞網」報導，國民黨主席鄭麗文上任後，停辦9年的國共論壇將於1月27日至29日，在北京舉辦。國民黨方面出席本屆論壇，全程由蕭旭岑率團出席。外界也猜測是否為鄭麗文日後和中共總書記習近平見面鋪陳。

鄭麗文今日出席「1111人力銀行-幸福企業頒獎典禮」，面對媒體問及國共論壇的問題，她表示明日會有公開說法，並表示時間來不及。她不再回應媒體提問，快步步入會場。

國民黨立委暨發言人牛煦庭說，從美國總統川普對委內瑞拉採取斬首行動，走的是一種擴張式孤立主義，美洲的事情由美國主導，但同時揭露各式國際戰略，也有從世界各地撤出的趨勢，比如說不太想要掉在俄烏戰爭的泥淖裡，川普反覆強調習近平是他的好朋友，等於是放任各區域強權有更大的權力，對台灣來講不是好事，尤其是現在國際建制崩壞，不在乎國際形象，也不在乎國際法拘束，到最後國際關係就會變成叢林法則，肌肉大的說了算。

牛煦庭說，國際氛圍對中華民國空前不利，國民黨即便再怎麼被人家羞辱，再怎麼辛苦，都要扮演對話的角色，因為在叢林法則裡面， 中小型的民主國家唯一能做的就是想盡辦法降低地緣風險，不要讓任何事情擦槍走火，變成有肌肉的修理沒有肌肉的，「我們不能成為這樣的對象」，因此反覆強調對話的重要性，就是在降低東亞的戰略風險，這是國民黨的國際戰略。

牛煦庭表示，這個時代已經走過一段時間，相信人民不會再被民進黨那一套「純意識形態」且對於國際關係空前天真的觀念引導，大家應該務實看待局勢的發展，局勢發展就是叢林法則，就是對我方愈來愈不利，需要集思廣益，各安其分，降低風險，這才是一條正確的道路。

國民黨 國共論壇 鄭麗文

延伸閱讀

蕭旭岑月底帶隊赴國共論壇 牛煦庭：對話可降低衝突風險、會守好立場

蘆竹警寒流中巡邏守護鄰里 牛煦庭團隊親送黑糖薑茶打氣

國民黨中央1月16日協調宜蘭縣長人選 鄭麗文親曝勝選3條件

撇跟鄭麗文有心結…蔡正元：她拜託事情最多 我都盡力完成

相關新聞

內政部：總預算延宕卡治水與空中救援計畫 新發署難如期籌設

115年度中央政府總預算案尚未進入立院審議階段，行政院長卓榮泰昨說，總計將影響新台幣2992億元預算。內政部長劉世芳表示...

民進黨轟張善政「穿旗袍展現身材」物化女性 詹江村批雙標：鄭文燦情趣道具拍屁股

桃園市政府近日推出「買年貨來桃園」新春系列活動，其中因邀請民眾結合旗袍體驗，以復古舞台及50攤特色攤位，讓市民走進老城區感受年節氛圍。卻讓民進黨性別平等事務部在臉書發文猛批：「張善政不評論女性身材，就不會選舉嗎？」對此國民黨桃園市議員詹江村昨(8)日晚間也在臉書反擊民進黨，認為其判斷雙標，並指出過去前桃園市長鄭文燦在舉辦活動時狠踩性平紅線的舊例。

影／韓國瑜江啟臣將到鎮瀾宮送春聯 預告影片最後2秒爆笑

立法院長韓國瑜與副院長江啟臣8日一起拍片，預告二人後天周六早上8時30分，將到大甲鎮瀾宮送聯名春聯，影片最後二秒爆笑，韓...

封關民調釋出政治訊號 雨晴數據引發「英系態度」討論

民進黨台南市長初選進入封關前最後關鍵階段，由雨晴指標公布的最新民調結果，引發政壇關注。該份民調顯示，民進黨立委陳亭妃支持...

批陸「跨境施壓」制裁 賴總統：證明兩岸互不隸屬

法務部調查局昨舉行調查班第六十二期結業典禮，賴清德總統出席，針對大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列為「台獨...

代理孕母爭議30年 多名立委主張另立專法 陳柏同：生育是基本人權

立法院衛環委員會昨天初審「人工生殖法」，民進黨籍立委林淑芬以「陳九條」嗆爭取代孕入法的民眾黨立委陳昭姿。代理孕母合法化討...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。