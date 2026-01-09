睽違9年傳國共論壇月底北京舉行 鄭麗文：明有公開說法

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文上任後，停辦9年的國共論壇將於1月27日至29日於北京舉辦，國民黨方面由國民黨副主席蕭旭岑領隊。鄭麗文今日對此暫不予表態，只說明天會有公開說法。

據「梅花新聞網」報導，國民黨主席鄭麗文上任後，停辦9年的國共論壇將於1月27日至29日，在北京舉辦。國民黨方面出席本屆論壇，全程由蕭旭岑率團出席。外界也猜測是否為鄭麗文日後和中共總書記習近平見面鋪陳。

鄭麗文今日出席「1111人力銀行-幸福企業頒獎典禮」，面對媒體問及國共論壇的問題，她表示明日會有公開說法，並表示時間來不及。她不再回應媒體提問，快步步入會場。

國民黨立委暨發言人牛煦庭說，從美國總統川普對委內瑞拉採取斬首行動，走的是一種擴張式孤立主義，美洲的事情由美國主導，但同時揭露各式國際戰略，也有從世界各地撤出的趨勢，比如說不太想要掉在俄烏戰爭的泥淖裡，川普反覆強調習近平是他的好朋友，等於是放任各區域強權有更大的權力，對台灣來講不是好事，尤其是現在國際建制崩壞，不在乎國際形象，也不在乎國際法拘束，到最後國際關係就會變成叢林法則，肌肉大的說了算。

牛煦庭說，國際氛圍對中華民國空前不利，國民黨即便再怎麼被人家羞辱，再怎麼辛苦，都要扮演對話的角色，因為在叢林法則裡面， 中小型的民主國家唯一能做的就是想盡辦法降低地緣風險，不要讓任何事情擦槍走火，變成有肌肉的修理沒有肌肉的，「我們不能成為這樣的對象」，因此反覆強調對話的重要性，就是在降低東亞的戰略風險，這是國民黨的國際戰略。

牛煦庭表示，這個時代已經走過一段時間，相信人民不會再被民進黨那一套「純意識形態」且對於國際關係空前天真的觀念引導，大家應該務實看待局勢的發展，局勢發展就是叢林法則，就是對我方愈來愈不利，需要集思廣益，各安其分，降低風險，這才是一條正確的道路。