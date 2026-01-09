蕭旭岑月底帶隊赴國共論壇 牛煦庭：對話可降低衝突風險、會守好立場
有媒體報導，停辦9年的國共論壇將於1月27日至29日於北京舉辦，國民黨方面由國民黨副主席蕭旭岑領隊。國民黨發言人牛煦庭今強調，如真有國共論壇，大家應予以祝福，國民黨對外關係絕對不會是一面倒，而是多方的考慮。
據「梅花新聞網」報導，國民黨主席鄭麗文上任後，停辦9年的國共論壇將於1月27日至29日，在北京舉辦。國民黨方面出席本屆論壇，全程由蕭旭岑率團出席。外界也猜測是否為鄭麗文日後和中共總書記習近平見面鋪陳。
牛煦庭今說，鄭麗文的路線非常清楚，跟兩岸事務相關的就由副主席張榮恭、蕭旭岑主導。如果國共論壇可以重新召開，讓兩黨之間有一個對話的管道，希望大家用開放的心態來看待，畢竟這段時間，國際局勢變化非常快速，各地的地緣風險是上升的。
牛煦庭表示，很多人都喜歡把國民黨跟北京、台灣跟北京之間的對話，上綱成民族主義或是利益交換，但其實並非如此，是從國際關係、戰略的角度，我方有必要多做一點避險，降低風險的努力，建立對話管道就是一種降低風險的做法。如果真的有國共論壇的話，大家應該要予以祝福。
牛煦庭強調，我方會守好立場，但重點是對話可以降低衝突風險。關於「鄭習會」，鄭麗文也說的很清楚，就是主席對主席，時間部分當然可以商量。更重要是如果有鄭習會，也一定會有訪美跟訪其他國家的行程。國民黨對外關係絕對不會是一面倒，而是多方的考慮。總體考量就是如何透過各種方式降低風險，為台灣找出一條安全的道路。
