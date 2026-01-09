內政部：總預算延宕卡治水與空中救援計畫 新發署難如期籌設

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳表示，總預算尚未審議，已對治水及空中救援等重要新興計畫造成影響，且新住民發展署組織法已三讀通過，須於今年3月10日前成立新住民發展署，但至今相關籌設作業無法推動。圖／聯合報系資料照
115年度中央政府總預算案尚未進入立院審議階段，行政院長卓榮泰昨說，總計將影響新台幣2992億元預算。內政部劉世芳表示，已對治水及空中救援等重要新興計畫造成影響，且新住民發展署組織法已三讀通過，須於今年3月10日前成立新住民發展署，但預算未審議，相關籌設作業無法推動。

內政部昨部務會報安排會計處報告「115年度預算案未能完成審議之影響」，劉世芳表示依預算法第54條規定，新興資本支出及新增計畫須俟預算完成審議後才能動支，相關計畫在預算未通過前，均無法執行，已對治水及空中救援等重要新興計畫造成實質影響。

內政部指出，115年度新興資本支出及新增計畫共編列54.75億元，預算遲未審議，其中因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫，為協助地方政府改善縣市管河川及排水系統，達到「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」，以因應近年極端氣候帶來之淹水風險，因未完成審議前無法動支，已影響地方政府治水工程期程與防汛整備。

內政部表示，另外AS-365N海豚型機隊升級中程計畫為空中勤務總隊因應機隊面臨消失性商源問題，急需辦理機隊升級，以維持空中救災、救難、觀測偵巡、運輸及救護等任務能量。也因預算遲未審議，影響整體升級進度，進而影響空中勤務業務正常運作，對政府執行空中緊急救援及保護人民生命財產安全責任，造成急迫且嚴重衝擊。

此外，新住民發展署原訂須於今年3月10日前成立，內政部表示，因預算遲未審議，相關人力、辦公廳舍及資訊系統等籌設作業無法順利推動。總預算遲未審議將影響防汛整備與災害應變量能及新住民事務，呼籲應盡速完成審議，以利相關新興計畫及預備金依法啟動，持續強化防災與救援量能，維護新住民基本權益及保障多元文化精神。

新住民 內政部 劉世芳

