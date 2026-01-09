民進黨轟張善政「穿旗袍展現身材」物化女性 詹江村批雙標：鄭文燦情趣道具拍屁股

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
2022年桃園大溪豆干節邀請專業DJ及舞者舉辦電音派對，因涉及性平問題，引發爭議。圖／取自詹江村臉書
2022年桃園大溪豆干節邀請專業DJ及舞者舉辦電音派對，因涉及性平問題，引發爭議。圖／取自詹江村臉書

桃園市政府近日推出「買年貨來桃園」新春系列活動，邀請民眾體驗旗袍，市長張善政在宣傳活動時一句「女士可以展現美妙身材」，卻讓民進黨性別平等事務部在臉書發文猛批：「張善政不評論女性身材，就不會選舉嗎？」對此國民黨桃園市議員詹江村昨(8)日晚間也在臉書反擊民進黨「雙標」，並指出前桃園市長鄭文燦過去在舉辦活動時狠踩性平紅線的舊例。

桃園市政府近日推出「買年貨來桃園」新春系列活動，邀請民眾結合旗袍體驗，以復古舞台及50攤特色攤位，讓市民走進老城區感受年節氛圍。針對張善政說「大家穿旗袍復古一下，女士們可以展現美妙身材」，民進黨性別平等事務部痛批，這樣的發言不是幽默，是「赤裸裸的物化與性別偏見」「過時又傲慢的觀點，暴露出對性平毫無自覺」。

詹江村對此在臉書上反擊，指控民進黨性平部在性別議題上「雙重標準」、「只會抹黃」，並嘲諷該單位為「民進黨性平女權自助餐部」，飽食女權性平。

他質疑，若此言論被認定為物化女性，那麼過去民進黨執政期間，相關活動中涉及女性穿著與表演的情形，是否也應以相同標準檢視。

詹江村舉出前桃園市長鄭文燦任內舉辦的活動，包含鼓勵女性穿著和服參與祭典，以及豆干文化節中舞台表演穿性感內褲扭臀擺腰，加上以情趣道具拍屁股橋段，質疑民進黨性平部是否曾公開表態或提出譴責？認為該單位在不同政治立場下，對政治人物採取不一致的態度。

詹江村的發文獲得部分網友聲援，留言批評民進黨在性別議題上標準不一，也有人質疑政黨於選舉與活動中使用女性形象，卻未受到相同檢視。台北市前議員童仲彥也發文表示，「民進黨吃女權自助餐吃到吐」；另有支持者力挺張善政，認為相關言論屬於文化或對美感的描述，未必等同於性別歧視

詹江村 張善政 桃園 鄭文燦 性平 性別歧視 女權自助餐 童仲彥

