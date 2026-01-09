【專家之眼】立法獨裁或行政獨大？虛無的少子女化辦公室

前日，衛福部長在立法院稱「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室」，引起軒然大波。除了讓人再次憶起某些官員說大話假話面不改色的功力外，對於之前賴總統自創所謂的「立法獨裁」概念，也具有相當諷刺意味。

事情源起於民眾黨立委黃國昌在立法院質詢衛福部長時，說民眾黨團發函衛福部索取少子女化辦公室成立半年的所有資料，一直不交，現場逼問當天下班前可否送來？部長才坦言沒有成立少子女化對策辦公室。此說令人驚訝。因為過去前總統蔡英文、衛福部前部長陳時中皆曾向國人聲稱，台灣已成立「少子女化辦公室」，陳部長還到立法院口沫橫飛地作過籌備相關報告並備質詢。

後續政府補救性發言，說服力是不夠的。曾經信誓旦旦有少子女化對策辦公室的行政院發言人表示：衛福部任務編組性質的少子女化辦公室，雖然沒有實體空間，但是各項工作都會透過這個任務編組辦公室協調聯繫，2017年開過數次會後，就升級為行政院的「少子女化對策計畫」；衛福部長也改口說有成立任務編組建立平台，只是沒有正式辦公地點或員額編制，各項工作仍由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合方式運作，隔年就轉型提高到行政院層級。

然而，如果上述發言為真，人民應該好奇：既然有成立辦公室，也開過會，對於立法委員日常索資，衛福部為何不直接交出會議紀錄及相關公文呢？只是一直強調「沒有實體空間」，黃根本沒問，官員回答文不對題。

此事所反映的，除了喚起人民對政府花掉4000多億，還造成全球生育率最低的奇差印象外，恐怕還要包括行政立法權力失衡問題。

現在能監督行政機關的，只有立法院了。但雖然沒有開會紀錄，106年10月衛福部還在立法院的衛環委員會，提交「衛生福利部少子女化對策辦公室運作現況及政策目標達成進度」專案報告，裡面寫到：為因應少子女化相關議題，本部內部成立少子女化對策辦公室，召集本部醫事司、心口司、社工司、保護司、綜規司、健康署、社家署、疾管署、健保署等相關單位，召開6次會議，針對本部業務及政策進行盤點云云。

再加上後續官員始終堅稱有該辦公室存在，現在看來，這些發言是行政機關公然向國會扯謊。令人遺憾的是，卻要直到當事官員離開職務之後，真相才有可能被揭露。揭露之後，我們能拿那些官員怎麼辦呢？由於「藐視國會罪」已被憲法法庭宣告違憲，火也還沒燒到已轉換職務的官員，看起來官員不會害怕繼續說謊，也毫無政治責任可言。可見立法院監督行政院的無力，以及曾經被稱為「立法獨裁」的荒謬。

把「少子女化辦公室」暴露出的問題，放到賴清德上台後的憲政爭議來看，國人應能了解，沒有「立法獨裁」，只有行政權獨大問題。一直昧著良心說立法院權力太大的奇怪論述，可以休矣。