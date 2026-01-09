快訊

「台北9.2度」首波寒流達標 北台灣罕見比金馬冷 吳德榮曝關鍵原因

【專家之眼】立法獨裁或行政獨大？虛無的少子女化辦公室

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學副教授
賴清德總統日前指出，在野黨修法會將台灣推向「在野獨裁」。圖／聯合報系資料照
賴清德總統日前指出，在野黨修法會將台灣推向「在野獨裁」。圖／聯合報系資料照

前日，衛福部長在立法院稱「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室」，引起軒然大波。除了讓人再次憶起某些官員說大話假話面不改色的功力外，對於之前賴總統自創所謂的「立法獨裁」概念，也具有相當諷刺意味。

事情源起於民眾黨立委黃國昌在立法院質詢衛福部長時，說民眾黨團發函衛福部索取少子女化辦公室成立半年的所有資料，一直不交，現場逼問當天下班前可否送來？部長才坦言沒有成立少子女化對策辦公室。此說令人驚訝。因為過去前總統蔡英文、衛福部前部長陳時中皆曾向國人聲稱，台灣已成立「少子女化辦公室」，陳部長還到立法院口沫橫飛地作過籌備相關報告並備質詢。

後續政府補救性發言，說服力是不夠的。曾經信誓旦旦有少子女化對策辦公室的行政院發言人表示：衛福部任務編組性質的少子女化辦公室，雖然沒有實體空間，但是各項工作都會透過這個任務編組辦公室協調聯繫，2017年開過數次會後，就升級為行政院的「少子女化對策計畫」；衛福部長也改口說有成立任務編組建立平台，只是沒有正式辦公地點或員額編制，各項工作仍由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合方式運作，隔年就轉型提高到行政院層級。

然而，如果上述發言為真，人民應該好奇：既然有成立辦公室，也開過會，對於立法委員日常索資，衛福部為何不直接交出會議紀錄及相關公文呢？只是一直強調「沒有實體空間」，黃根本沒問，官員回答文不對題。

此事所反映的，除了喚起人民對政府花掉4000多億，還造成全球生育率最低的奇差印象外，恐怕還要包括行政立法權力失衡問題。

現在能監督行政機關的，只有立法院了。但雖然沒有開會紀錄，106年10月衛福部還在立法院的衛環委員會，提交「衛生福利部少子女化對策辦公室運作現況及政策目標達成進度」專案報告，裡面寫到：為因應少子女化相關議題，本部內部成立少子女化對策辦公室，召集本部醫事司、心口司、社工司、保護司、綜規司、健康署、社家署、疾管署、健保署等相關單位，召開6次會議，針對本部業務及政策進行盤點云云。

再加上後續官員始終堅稱有該辦公室存在，現在看來，這些發言是行政機關公然向國會扯謊。令人遺憾的是，卻要直到當事官員離開職務之後，真相才有可能被揭露。揭露之後，我們能拿那些官員怎麼辦呢？由於「藐視國會罪」已被憲法法庭宣告違憲，火也還沒燒到已轉換職務的官員，看起來官員不會害怕繼續說謊，也毫無政治責任可言。可見立法院監督行政院的無力，以及曾經被稱為「立法獨裁」的荒謬。

把「少子女化辦公室」暴露出的問題，放到賴清德上台後的憲政爭議來看，國人應能了解，沒有「立法獨裁」，只有行政權獨大問題。一直昧著良心說立法院權力太大的奇怪論述，可以休矣。

辦公室 子女 衛福部

延伸閱讀

柯文哲明拜會韓國瑜 傳王世堅一同參與將討論1議題

卓榮泰指總預算卡關6縣市恐舉債 許宇甄嗆：是政院帶頭違法

陳培瑜質疑領養卻遺憾沒有小孩 陳昭姿斥失格：立法不該評價他人家庭

未設少子女化辦公室爭議 羅智強轟民進黨打假球、裝死裝瞎

相關新聞

影／韓國瑜江啟臣將到鎮瀾宮送春聯 預告影片最後2秒爆笑

立法院長韓國瑜與副院長江啟臣今天一起拍片，預告二人後天周六早上8時30分，將到大甲鎮瀾宮送聯名春聯，影片最後二秒爆笑，韓...

封關民調釋出政治訊號 雨晴數據引發「英系態度」討論

民進黨台南市長初選進入封關前最後關鍵階段，由雨晴指標公布的最新民調結果，引發政壇關注。該份民調顯示，民進黨立委陳亭妃支持...

批陸「跨境施壓」制裁 賴總統：證明兩岸互不隸屬

法務部調查局昨舉行調查班第六十二期結業典禮，賴清德總統出席，針對大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列為「台獨...

【專家之眼】立法獨裁或行政獨大？虛無的少子女化辦公室

前日，衛福部長在立法院稱「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室」，引起軒然大波。除了讓人再次憶起某些官員說大話假話面不...

谷立言會晤林佳龍 討論強化台美關係

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨天與外交部長林佳龍會晤，雙方就台美合作進一步交流意見，並討論強化堅若磐石的台美夥伴關係

民間盼速提名大法官 賴總統左右為難？

近來大法官、在野黨、司改團體紛紛呼籲賴清德總統儘速補齊大法官提名，但總統府官員回應保守，謂前兩次並未獲得立法院同意，第三波提名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。